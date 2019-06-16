BERITA FOTO: Suasana Welcome Dinner PSBM XIX

PSBM dihadiri oleh Menpan RB Syafruddin, Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Ketua KKSS Sattar Taba, dan peserta PSBM XIX lainnya.

BERITA FOTO: Suasana Welcome Dinner PSBM XIX - welcome-dinner-pertemuan-saudagar.jpg
sanovra Jr / Tribun Timur
Suasana welcome dinner Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XIX, di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulsel, Sabtu (15/6/2019).
BERITA FOTO: Suasana Welcome Dinner PSBM XIX - psbm-xix-di-rujab-gubernur-sulsel.jpg
sanovra Jr / Tribun Timur
Suasana welcome dinner PSBM XIX di Rujab Gubernur Sulsel, Sabtu (15/6/2019) malam
BERITA FOTO: Suasana Welcome Dinner PSBM XIX - psbm-xix-di-rumah-jabatan-rujab-gubernur-sulsel-sabtu-1562019.jpg
sanovra Jr / Tribun Timur
Suasana welcome dinner Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XIX, di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulsel, Sabtu (15/6/2019).
BERITA FOTO: Suasana Welcome Dinner PSBM XIX - suasana-psbm-sulsel-2019.jpg
sanovra Jr / Tribun Timur
Suasana welcome dinner Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XIX, di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulsel, Sabtu (15/6/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Suasana welcome dinner Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XIX, di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulsel, Sabtu (15/6/2019).

PSBM dihadiri oleh  Menpan RB Syafruddin, Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Ketua KKSS Sattar Taba, dan peserta PSBM XIX lainnya. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

Tags
PSBM XIX
Komjen Pol Purn Syafruddin
Makassar
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Penulis: Sanovra Jr
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
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