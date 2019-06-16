BERITA FOTO: Suasana Welcome Dinner PSBM XIX
PSBM dihadiri oleh Menpan RB Syafruddin, Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Ketua KKSS Sattar Taba, dan peserta PSBM XIX lainnya.
sanovra Jr / Tribun Timur
Suasana welcome dinner Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XIX, di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulsel, Sabtu (15/6/2019).
sanovra Jr / Tribun Timur
Suasana welcome dinner PSBM XIX di Rujab Gubernur Sulsel, Sabtu (15/6/2019) malam
sanovra Jr / Tribun Timur
Suasana welcome dinner Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XIX, di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulsel, Sabtu (15/6/2019).
sanovra Jr / Tribun Timur
Suasana welcome dinner Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XIX, di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulsel, Sabtu (15/6/2019).
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Suasana welcome dinner Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XIX, di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulsel, Sabtu (15/6/2019).
PSBM dihadiri oleh Menpan RB Syafruddin, Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Ketua KKSS Sattar Taba, dan peserta PSBM XIX lainnya. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
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Penulis: Sanovra Jr
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur