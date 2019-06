TRIBUNWIKI: Tayang Perdana Hari Ini, Berikut Bioskop Makassar Tayangkan The Secret Life of Pet 2

Sinopsis The Secret Life of Pets 2

TRIBUNWIKI: Tayang Perdana Hari Ini, Berikut Bioskop Makassar Yang Tayangkan The Secret Life Of Pet 2



TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Wah, ada lagi nih satu film seru sangat cocok untuk ditonton bersama keluarga.

Bagi para orang tua, film ini bisa menjadi bahan hiburan bagi anak-anak.

Baca: TRIBUNWIKI: Namanya Jadi Trending Topic Google, Siapa Tzuyu?

Baca: Bisikan Quraish Shihab Usai Turun dari Motor Ojol, Buat Menteri Lukman Terharu & Nulis Begini

Baca: Setelah RM Padang, Setya Novanto Kedapatan Lagi di Toko Bangunan, Langsung Dipindahkan ke Lapas Ini

Baca: Kenapa Kubu Prabowo-Sandi Ubah Klaim Kemenangan 62 % Jadi 52 % Saat di MK? Jubir: Belum Rampung

Baca: VIDEO Pengakuan Istri, Hori Tak Hanya Gadaikan Istri Rp 250 Juta, Anak Juga Dijual Rp 500 Ribu

Film tersebut yakni The Secret Life Of Pet 2.

Film yang menceritakan kelakuan makhluk lucu ini, resmi ditayangkan perdana di bioskop Indonesia, Sabtu (15/6/2019).

Dilansir dari Tribun Style, The Secret Life of Pets ”Meski film ini lebih untuk anak-anak, sekuel barunya mungkin untuk segmen audiens yang bisa membeli tiket."

"Di tengah-tengah kelakuan makhluk lucu ini, film The Secret Life of Pets 2 memiliki banyak pelajaran untuk orang tua.", mengutip dari The Daily Star.

Film The Secret Life of Pets 2 dikemas dengan makhluk berbulu yang menggemaskan dan suara-suara bintang Hollywood bernama besar.

Sebagian besar geng dari film kehidupan rahasia hewan sebelumnya ini kembali.

Kevin Hart menjadi Snowball kelinci putih berbulu.

Eric Stonestreet, menjadi raksasa bodoh dari Newfoundland.