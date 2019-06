TRIBUNWIKI: Ingin Pernikahan Keempatnya Digelar di Gereja, Berikut Profil Jennifer Lopez

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penyanyi asal Amerika Serikat Jennifer Lopez akan melangsungkan pernikahan keempatnya.



Dilansir dari Kompas.com Jennifer Lopez mengaku menginginkan pernikahan yang religius untuk pernikahannya dengan Alex Rodriguez, yang akan menandai perjalanan keempatnya dalam berumah tangga.



Penyanyi dan aktris berusia 49 tahun ini membeberkan keinginannya itu, dalam video tur It's My Party yang diposting di halaman YouTube-nya.



Sebelumnya, tiga bulan lalu, dia dan A-Rod bertunangan setelah lebih dari dua tahun berkencan.



Ketika ditanya kapan dia akan menikah, J.Lo berkata, "Segera. Segera. Tidak sesegera itu, tetapi tahun depan.

PWM Sulsel Terima Empat Tanah Hibah dari Warga Muhammadiyah, Ini Lokasinya

Skor 2-0, Live Streaming meTube.id RCTI Timnas Indonesia vs Vanatu Babak I dan II Tanpa Buffer

"Aku ingin pernikahan besar dan aku ingin menikah di gereja kali ini," lanjutnya.



"Aku belum pernah menikah di gereja dan aku sudah menikah tiga kali, pertama selama sembilan bulan dan pernah sekali selama 11 bulan, jadi aku tidak benar-benar menghitungnya. Tapi aku menikah dengan Marc selama 10 tahun, dengan anak-anak."



Lopez dan suami ketiganya Marc Anthony, memiliki anak kembar berusia 11 tahun Max dan Emme.



Mereka berpisah pada 2011 dan menyelesaikan perceraian pada 2014 setelah 10 tahun menikah.



Sebelumnya, Lopez pernah menikah sebentar dengan Ojani Noa dan penari dan koreografer Cris Judd.



"Saya masih sangat muda pada dua pernikahan pertama. Saya seakan 'mencoba' untuk menikah," kata J.Lo.



"Sepertinya dalam hidup ini, kamu selalu dikelilingi oleh orang-orang — kamu tidak pernah kesepian. Tapi itu terasa sangat sepi. Jadi, kamu selalu ingin seseorang bersamamu, seseorang," imbuhnya.



"Jadi, aku merasa jika aku menikah, aku merasa seperti akan selalu punya seseorang. Tapi bukan seperti itu cara hidup bekerja. Bukan itu yang terjadi. Itu alasan buruk untuk menikah. Bukan yang benar. Yang salah. Yang benar adalah ketika Anda menemukan seseorang yang benar-benar membuat Anda lebih baik."

377 Orang Mengungsi, Ini Dibutuhkan Korban Banjir di Wajo

Jalan Trans Sulawesi Amblas, Ini Dilakukan Bupati Luwu Timur

Jennifer Lopez



Dikutip dari wikipedia.org Jennifer Lynn Lopez merupakan penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat.



Karier



Ia sudah mulai terkenal sejak 4 tahun .



Ia giat belajar menari dan berakting. Hal yang diyakininya dapat menjadi jembatan untuk mengantarkannya menjadi artis besar kelak.



Karier Lopez bermula dari dasar. Ia harus berkali-kali ikut audisi menari di klab-klab bergengsi di Los Angeles. Namun kegagalan tetap saja .



Hingga, berkat kegigihannya ia kemudian berhasil mendapatkan peran pertamanya sebagai “Myra” dalam serial televisi My Little Girl. Itu adalah debut awalnya di dunia hiburan. Beberapa tahun kemudian ia berperan sebagai salah seorang “Fly Girls” dalam seri komedi In Living Color.



Sebenarnya, Jennifer ini mulai cemerlang ketika berperan sebagai “Selena” di film berjudul Selena pada tahun 1996.



Aktingnya di film yang menceritakan kisah nyata tragedi terbunuhnya penyanyi muda pujaan rakyat Meksiko, Selena.



Dalam film itu, ia juga unjuk suara dengan menirukan gaya biduanita idola Meksiko itu. Begitu miripnya hingga orang-orang yang menonton syutingnya mengira Lopez kerasukan arwah Selena.



Hasilnya, Lopez meraih nominasi di Golden Globe dan MTV Movie Award untuk aktingnya di film ini.



Setelah itu, semuanya seakan mengalir.



Karier Lopez menanjak dengan pesat. Tak hanya di dunia film, ia juga merambah ke bidang tarik suara. Banyak orang yang mengatakan keberhasilan Lopez berkah dari mendiang Selena.



"Ini adalah mimpi jadi kenyataan karena musik adalah bagian terpenting dalam hidupku," cetusnya dengan mata berbinar-binar indah seperti dikutip disctara.com.



Kehidupan pribadi



Lopez lahir di kawasan Bronx, New York, 24 Juli 1969. Ayahnya David Lopez adalah seorang spesialis komputer dan ibunya Guadalupe Rodriguez seorang guru taman kanak-kanak.



Wanita berbokong sexy keturunan latin ini mempunyai dua saudara perempuan Maria dan Linda. Walau dibesarkan di New York, Amerika, seperti disebutkan dalam situs resminya www.ultimatejlo.com, Lopez lebih suka disebut orang Puerto Rico.



Obsesinya menjadi artis membuatnya pindah ke Manhattan.



Disana ia memperdalam kesenian tarinya. Lopes muncul sebagai penari latar pada setiap pertunjukan Janet Jackson.



Bahkan dalam video klip Janet, That's The Way Love Goes, Lopez menjadi salah seorang penari latarnya.



Di usia 25 tahun, Lopez mulai terjun serius ke dunia akting.



Ia bermain dalam beberapa film, di antaranya; Money Train, Jack, dan Mi Familia. Sialnya, bermain dalam beberapa film itu tidak ada yang membuat ia terkenal.



Tapi film Selena yang diceritakan diatas, mengubah takdirnya. Dengan bayaran 1 miliar US Dollar, Lopez menjadi bintang film Latin dengan bayaran tertinggi.



Selena membuatnya tak hanya menjadi kaya raya. Nama Lopez kemudian mulai melambung. Ia lantas mendapatkan tawaran untuk membintangi sederetan film, seperti Anaconda yang sukses meraih box office, dan U-Turn.



Pada tahun 1998, Lopez berduet dengan aktor ganteng George Clooney dalam film arahan Steven Soderberg, dalam Out Of Sight.



Sayang, film itu tak begitu sukses di layar lebar. Kekaguman penonton hanya terpaku pada eksplorasi keindahan tubuh Lopez yang bermesraan dengan Clooney.



Merasa belum total menguras bakat dan kemampuannya, Lopez penasaran setengah mati.



Ia pun mulai merambah ke dunia tarik suara, keahlian yang memang dikuasainya sejak kecil. Album pertamanya yang berjudul On The Six secara mengejutkan laku keras di seluruh dunia. Bahkan sempat menjadi jawara tangga lagu dunia.



Single-nya Let`s Get Loud yang digubah Emilio Estefan diimbuhi hit If You Had My Love mengantarnya meraih piala Grammy pada tahun 1999.



Hentakan musik yang dinamis tampaknya selalu jadi inspirasi bagi Lopez. Webo, Salsa, Disco, Hip hop, dan R&B adalah perbendaharaan genre musiknya.



Biodata



Nama lengkap: Jennifer Lynn López

Tempat, tanggal lahir: The Bronx, 24 Juli 1969



Pekerjaan: Aktris yang menjadi produser penari

Tahun aktif: 1986-sekarang



Pasangan

Ojani Noa (menikah 1997; cerai 1998)

Cris Judd (menikah 2001; cerai 2003)

Marc Anthony (menikah 2004; cerai 2014)

Mitra Alex Rodriguez (2017-sekarang; bertunangan)



Anak-anak: 2



Kerabat

Lynda López (saudara perempuan)



Situs web: jenniferlopez.com



Instagram: @jlo



Diskografi



On the 6 (1999)

J.Lo (2001)

This Is Me... Then (2002)

Rebirth (2005)

Como Ama una Mujer (2007)

Brave (2007)

Love? (2011)

A.K.A. (2014)



Filmografi



Films



My Little Girl (1986)

Nurses on the Line: The Crash of Flight 7 (1993)

My Family (1995)

Money Train (1995)

Jack (1996)

Blood and Wine (1996)

Selena (1997)

Anaconda (1997)

U Turn (1997)

Out of Sight (1998)

Antz (1998)

The Cell (2000)

The Wedding Planner (2001)

Angel Eyes (2001)

Enough (2002)

Maid in Manhattan (2002)

Gigli (2003)

Jersey Girl (2004)

Shall We Dance? (2004)

Monster-in-Law (2005)

An Unfinished Life (2005)

Bordertown (2006)

El Cantante (2007)

The Back-up Plan (2010)

What to Expect When You're Expecting (2012)

Ice Age: Continental Drift (2012)

Parker (2013)

The Boy Next Door (2015)

Home (2015)

Lila & Eve (2015)

Ice Age: Collision Course (2016)

Second Act (2018)

Hustlers (2019)

Television



In Living Color (1991–1993)

Second Chances (1993–1994)

South Central (1994)

Hotel Malibu (1994)

Will & Grace (2004, 2018)

How I Met Your Mother (2010)

American Idol (2011–2012, 2014–2016)

Q'Viva! The Chosen (2012)

Shades of Blue (2016–2018)

World of Dance (2017–)



Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jennifer Lopez Ingin Pernikahan Keempatnya Digelar di Gereja", https://entertainment.kompas. com/read/2019/06/15/122109810/ jennifer-lopez-ingin- pernikahan-keempatnya-digelar- di-gereja.