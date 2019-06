Kopitiam, Tempat Nongkrong Nyaman di Makassar, Cocok untuk Spot Berfose

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- Salah satu alternatif tempat nongkrong bagi semua kalangan ialah, Kopitiam Makassar, Jl H Bau Makassar tepat di ujung Jl Cendrawasih, Makassar, Sulawesi Selatan



Hadir sejak Desember 2018 lalu, Kopitiam ini berpusat di Jakarta sejak tahun 1995 lalu.

Beberapa cabang lainnya juga telah hadir di beberapa mal, termasuk TSM Makassar.



Dari segi konsep, interior, ornamen Kopitiam Makassar ini tetap sama dengan Kopitiam Jakarta, Palembang, Pontianak dan lainnya.



Pantauan Tribun Timur, memadukan tema klasik, modern serta pranakan kedai kopi ini identik dengan warna-warna soft.



Ornamen dinding kedai serta meja dan kursinya didesain khusus menggunakan kayu pallet.

Ciri khas pranakan dari kedai kopi tampak khas, dengan suasananya nyaman dan adem.



Kedai kopi tiga lantai ini berkapasitas 100san lebih pengunjung antara lain, 12 orang di lantai satu dan 15 orang di area smoking.



Berkapasitas 30 orang di lantai dua area no smoking dan 15 di area smoking.

Di lantai tiga ruangan VIP berkapasitas 50 orang (khusus perayaan ulang tahun, seminar, meeting room dilengkapi proyektor dan juga tirai).



Buka setiap hari pukul 07.00 wita hingga 22.00 wita, Kopitiam Makassar ini dilengkapi toilet di masing-masing lantai.



Selain itu spot foto untuk para pengunjung dengan view gambar mural di lantai dua menjadi ciri khas dari kedai kopi dengan tagline come for the coffee stay for the convenince ini.



Menyajikan kopi lokal Indonesia, kedai kopi ini menyasar semua kalangan yang menyukai kopi.

Selain itu berbagai menu seperti snack, dessert, mie hingga sajian nasi dibanderol mulai harga Rp 8 ribu hingga Rp 40 ribuan belum termasuk pajak 10 persen.

Hal tersebut diungkapkan Bisnis Development Manager Kopitiam Pusat, Diana Ilyas beberapa waktu lalu.



Menurut Diana, sajian kopi dan menu Kopitiam sangat berbeda dengan warung kopi atau kafe lainnya.



"Pokoknya di Kopitiam itu best food dan best coffee, rasanya tidak akan ada samanya," katanya.



Diana mengatakan selain enak, menu-menunya pun update sesuai selera masyarakat.



"Dijamin enak, mulai chef hingga barista kopinya juga sudah kita training. Selain itu yang terpenting kita benar-benar adaptasi dengan selera lokal Makassar ini. Bahkan dalam waktu dekat akan coba mix coffee lokal yang sudah kita bawa dari pusat dengan coffee Toraja," jelasnya.



Diana menambahkan, beberapa menu best seller di Kopitiam antara lain, nasi lemak chicken, nasi lemak rendang dan mamak mee goreng. Sementara untuk kopi yang recommended ialah Kopi Tarik panas ataupun dingin dan Kopi Melaka Iced.



Sementara Owner Kopitiam Makassar, Jeave Limpo mengungkapkan alasan utama membuka Kopitiam di Makassar.



Rasa kopi dan menu yang nikmat ditunjang tempat nyaman menjadi alasan utamanya.



Sebagai penikmat kopi, Jeave Limpo mengaku kerap mengajak relasinya bertemu di warung kopi biasa ataupun kafe besar. Namun ia belum menemukan kepuasan.



Menurutnya warkop biasa menyajikan kopi enak namun tempatnya yang tidak nyaman. Sementara coffee shop atau kafe memiliki tempat nyaman dan adem namun kopinya biasa saja serta menu cenderung Italian food. Padahal menu Asia dan lokal pun tak kalah enak.



"Akhirnya saya memutuskan buka Kopitiam di Makassar. Kita semua tahu kedai kopi satu ini sudah terkenal dengan rasa kopinya yang khas serta menu yang menonjolkan lokal, Asia dan juga pranakan," katanya pada Tribun Timur beberapa waktu lalu.



"Kopitiam Makassar hadir untuk mengkombinasikan warkop yang menyajikan kopi dan menu enak dengan tempat nyaman dan fasilitas lengkap," lanjutnya.



Berkonsep kedai kopi yang didesain ornamen klasik dan modern, Kopitiam Makassar ini juga nyaman, adem dengan tempat yang strategis.



"Semoga ini dapat diterima di Makassar, sesuai kebutuhan mereka dan menjadi tongkrongan favorit semua kalangan di Makassar," tuturnya.



Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit