TRIBUNWIKI: Gabung dengan Agensi Baru, Kini Siap Main Drama Lagi, Berikut Profil Kim Min Jae

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kim Min Jae dikabarkan telah bergabung di agensi baru.



Seperti dilansir dari Grid.id aktor Korea Selatan, Kim Min Jae, memutuskan pindah agensi.



Belum lama ini kabar Kim Min Jae bergabung dengan agensi baru mulai berbedar.



Melansir laman Soompi pada Jumat (14/6/2019), hal itu juga sudah dibenarkan oleh agensi baru yang dinaunginya, Naym Naym Entertainment.



"Aktor Kim Min Jae, yang saat ini aktif dalam beragam bidang, telah menandatangani kontrak eksklusif dengan agensi kami," ujar perwakilan agensi.



"Kami berencana untuk tak henti-hentinya mendukung penuh Kim Min Jae, sehingga ia dapat mempromosikan segala arah sebagai aktor di masa depan," lanjutnya.

Polrestabes Makassar Janji Segera Seret Tersangka Dugaan Korupsi Disdik Sulsel

Apa yang Bikin Viral? Pria Ini Berfoto Bersama Teman Sebangkunya Bisakah Kamu Seperti Dulu Kawan

Naym Naym Entertainment sediri dikepalai oleh Song Dong Woon.



Song Dong Woon merupakan produser musik di balik OST untuk beberapa drama populer antara lain Descendants of the Sun, It's Okay It's Love, Who Are You: School 2015, Scarlet Heart: Ryeo, dan drama yang pernah dibintangi oleh Kim Min Jae, Goblin.



Kim Min Jae memulai debutnya sebagai aktor sejak tahun 2014 silam.



Dalam drama Goblin, Kim Min Jae berperan sebagai seorang Raja yang ambisius.



Kendati demikian, pesonanya tetap terpancar maksimal.



Selain Goblin, aktor berusia 2 tahun ini juga sempat mencuri perhatian dalam drama berjudul The Best Hit.



Pasalnya, dalam drama tersebut Kim Min Jae tak hanya berakting.



Ia juga turut menampilkan keahliannya saat ngerap.

Banjir Landa Sulsel, Nurdin Abdullah Instruksikan OPD Siaga

Skor, Live Streaming Timnas U23 Indonesia vs Bali United Via Vidio.com Indosiar Tanpa Buffer di Sini



Beberapa drama lain yang dibintanginya antara lain Mr. Sunshine, Tempted, Romantic Doctor Teacher Kim, dan The Producers.



Tak hanya sukses di drama, akting Kim Min Jae di film Love+Sling juga sempat tuai pujian.



Di film tersebut, ia beradu peran dengan Lee Sung Kyung dan aktor senior Yu Hae Jin.



Kini, Kim Min Jae akan kembali bermain untuk drama baru berjudul Flower Crew: Joseon Marriage Agency.



Drama baru ini direncanakan tayang pada bulan September 2019.



Kim Min Jae



Dikutip dari wikipedia.org Kim Min Jae, lahir di Daegu 1 November 1996, adalah aktor dan rapper Korea Selatan.



Dia telah tampil dalam serial televisi Second 20s (2015), My First Time (2015), Dr. Romantic (2016), Guardian: The Lonely and Great God (2016) dan Tempted (2018).



Dia juga seorang kontestan dalam kompetisi rap Show Me the Money 4 pada 2015.



Kehidupan awal dan pendidikan



Kim belajar komposisi dan bermain piano di akademi musik selama sekolah menengah.



Kim kemudian mengikuti audisi untuk CJ E&M dan menjadi trainee mereka selama empat tahun dari tahun pertamanya di sekolah menengah.



Sejak Maret 2016, Kim belajar di Universitas Chung-Ang.

Perebutan Kursi Ketua DPRD Gowa, Ini Harapan Haji Tawang





Karier



2014–2015: Debut dan Tunjukkan Uang Saya 4



Kim tampil di panggung musik CJ E&M artist sebagai rapper sejak 2014 dan merupakan salah satu generasi pertama trainee dari CJ E&M.



Kim memulai debutnya sebagai aktor pada tahun 2014 dalam sebuah drama bersama Korea Selatan-Vietnam Forever Young.



Dia juga memiliki peran cameo dalam drama tvN I Need Romance 3 (2014) sebagai penyanyi idola yang bersiap untuk debut.



Ketika ia sedang mempersiapkan debutnya sebagai penyanyi idola, ia berperan dalam drama Mnet Perseverance Goo Hae-ra pada tahun 2015 setelah melalui beberapa audisi.



Kim kemudian membuat penampilan cameo dalam drama KBS2, The Producers sebagai salah satu anggota pemeran 2 Days & 1 Night - Season 5.



Pada bulan Juni tahun yang sama, Kim bergabung dengan kompetisi rap Show Me the Money 4 sebagai kontestan.



Kim kemudian berperan dalam peran pendukung dalam drama Second 20s (2015) [8] dan My First Time (2015).



Kim juga tampil dalam singel "Perasaan Kami" untuk OST Pertama Kalinya dengan Park So-dam dan Lee Yi-kyung, dan "Bintang" untuk OST 20-an Kedua dengan Mamamoo's Solar.



Pada 21 November 2015, Kim, bersama Kim Sae-ron, mulai menyelenggarakan program musik MBC Show! Core Musik.



Mereka meninggalkan pertunjukan pada September 2016.



2016 – sekarang: Meningkatnya popularitas



Pada tahun 2016, Kim tampil dalam drama keluarga MBC My Little Baby.



Kim kemudian tampil dalam drama medis Dr. Romantic dan menerima penghargaan Bintang Baru untuk perannya di SBS Drama Awards.



Dia juga membuat penampilan khusus dalam drama fantasi hit TVN Guardian: The Lonely and Great God (2016), yang membuatnya semakin dikenal.



Pada 2017, Kim membintangi drama variety KBS2, Hit the Top.



Pada tahun yang sama, Kim berperan dalam film Love + Sling yang menandai debutnya di layar lebar.



Dia juga berperan dalam Feng Shui, angsuran ketiga dari "trilogi seni ramalan" oleh Han Jae-rim.



Pada tahun 2018, Kim berperan sebagai playboy kaya dalam film thriller asmara MBC Tempted.



Pada tahun 2019, Kim berperan dalam drama sejarah pemuda Flower Crew: Joseon Marriage Agency.



Biodata



Nama lengkap: Kim Min Jae

Panggilan: Real.be



Tempat, tanggal lahir: Daegu, 1 November 1996



Tempat, tanggal lahir: Daegu, 1 November 1996



Pendidikan Universitas Chung Ang



Tahun aktif: 2014 – sekarang

Agent: Stone Music Entertainment



Instagram: @real.be



Film



2018

Love+Sling

Feng Shui



Televisi



2014

Forever Young

I Need Romance 3



2015

Persevere, Goo Hae-ra

The Producers

Second 20s

My First Time



2016

My Little Baby

Dr. Romantic

Guardian: The Lonely and Great God

2017 Hit the Top

2018 Tempted

Mr. Sunshine adult Do-mi (cameo)



2019 Flower Crew: Joseon Marriage Agency



Singles



"Star"

(with Solar) 2015



"Our Feeling"

(Lee Yoon Chan feat. Kim Min-jae, Park So-dam & Lee Yi-kyung) (with Younha)



https://www.grid.id/read/ 041755201/gabung-dengan- agensi-baru-kim-min-jae-siap- main-drama-lagi?page=2

Langganan Berita Pilihan

tribun-timur.comdi Whatsapp

Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Dapatkan news video terbaru di kanal YouTube Tribun Timur:

Follow juga akun Instagram tribun-timur.com: