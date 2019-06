TRIBUNWIKI: CEO YG Entertaiment Pamit Undur Diri, Simak Perjalanan Kariernya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Belum usai kasus narkoba yang menimpa salah satu anak asuhannya di NCT.



Kini, YG Entertaiment harus kehilangan CEO, Yang Hyun Suk.



Nama, Yang Hyun Suk juga menjadi trending topik di google dan twitter, Jumat (14/6/2019).



Ia mengundurkan diri dari perusahaanya yang telah lama ia bangun.



Seperti diketahui YG Entertaiment menaungi banyak artis korea yang memiliki banya pula idola.

Dilansir dari Tribun Solo, Yang Hyun Suk merasa menyesal dengan beragam peristiwa yang terjadi hingga menimbulkan kritik yang tak kunjung henti.



"Saya sangat menyesal kepada penggemar yang mencintai YG dan para artis YG," katanya.



"Dengan tulus, saya juga meminta maaf kepada para staf YG yang tetap bekerja meski dihujani kritik," lanjut Yang Hyun Suk.



Yang Hyun Suk melanjutkan, pengunduran dirinya diharapkan bisa mengurangi kerugian yang dialami oleh para artis dan penggemar.



"Saya sudah bersabar dengan situasi ini, yang terlalu memalukan untuk disebutkan," terang Yang Hyun Suk.



"Selama 23 tahun mengabdi untuk mengembangkan YG, saya memilih mundur dari jabatan saya mulai hari ini," katanya.



"Saya dengan tulus berharap tak ada lagi peristiwa yang merugikan para artis YG yang saya cintai, dan tentu saja yang dicintai para penggemar," pungkas Yang Hyun Suk.



Siapa Yang Hyun Suk?



Dilansir dari wikipedia, Yang Hyun-suk adalah maestro musik, musisi, dan produser rekaman asal Korea Selatan.



Ia terkenal sebagai anggota Seo Taiji and Boys pada tahun 1990-an.

Setelah grup ini bubar, ia mendirikan sekaligus menjadi CEO salah satu perusahaan rekaman terbesar di Korea Selatan, YG Entertainment.



1992–1996: Seo Taiji & Boys



Seo Taiji & Boys dibentuk pada tahun 1991 dengan anggota Seo Taiji, Lee Juno dan Yang Hyun-Seok.



Grup ini sangat berpengaruh di kancah musik Korea dan terkenal dengan singel mereka, "Nan Arayo" (Hangul: "난 알아요", "I Know").



Grup ini bubar pada tahun 1996 dan para anggota fokus pada kegiatan solo masing-masing.



1998-kini: YG Entertainment



Pada tahun 1998, ia mendirikan YG Entertainment dan merilis album solo pertamanya yang berisi sebuah lagu yang disusun oleh Seo Taiji.



Ini adalah kolaborasi pertama mereka sejak perpisahan grup.



Yang Hyun Suk telah menghasilkan banyak artis yang menuai sukses besar dibawah perusahaannya, seperti Jinusean, 1TYM, Se7en, Big Bang, dan 2NE1.



Baru-baru ini, Tablo, Epik High, dan PSY bergabung dengan perusahaan ini.



Setelah tahun 2012, perusahaan merekrut Lee Hi, Akdong Musician, wINNER, iKON, Bang Ye-dam dan Katie Kim dibawah label mereka.



Kehidupan pribadi



Pada Maret 2010, Yang mengungkapkan bahwa ia telah berpacaran selama sembilan tahun dengan mantan anggota Swi.T, Lee Eun-ju, yang 12 tahun lebih muda darinya.



Lee Eun-ju kemudian melahirkan anak pertama mereka pada tanggal 5 Agustus 2010 dan diberi nama Yang Yoo-Jin.



Pada April 2012, Yang Hyun Suk mengumumkan di SBS K-pop Star bahwa istrinya telah melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Yang Seung Hyun.



Data diri:



Nama lahir: Yang Hyun-Suk



Nama lain: Yang Goon,



YG, Papa YG

Instagram: @fromygLahir: 2 Desember 1969Asal: Seoul, Korea SelatanGenre: Pop hip hopPekerjaan: Eksekutif musik penariTahun aktif: 1990–kiniLabel: YG EntertainmentArtis terkait: Seo Taiji and Boys YG FamilyAlbumYang Hyun Suk (1998)TV Series2009 Superstar K2011 K-pop Star 12012 K-pop Star 22013 K-pop Star 32013 WIN: WHO IS NEXT?2014 MIX & MATCHSumber berita: