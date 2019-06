Ini Tiga Hotel di Makassar Tawarkan Paket Halalbihalal di Bawah Rp 100 Ribu per Pax

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Sejumlah hotel di Makassar gencar menawarkan paket halal bihalal yang berlaku selama Juni 2019.

Harga yang ditawarkan pun bervariasi, mulai Rp 60 ribuan, hingga Rp 150 ribuan per pax.

Bagi Anda yang ingin menggelar halal bihalal dengan harga terjangkau, Tribun Timur merangkum tiga hotel di Makassar yang menawarkan harga di bawah Rp 100 ribu.

Nah Hotel Ramedo menjadi salah satu tempat alternatif, melaksanakan halalbihalal ataupun reunian.

Terletak di Jl Andi Djemma No 112 Makassar, hotel ini menawarkan harga Rp 60 ribu per orang.

Paket ini berlaku untuk minimal pemesanan 30 pax, sudah termasuk gratis menggunakan ballroom selama tiga jam.

Ada empat ballroom yang bisa dipilih antara lain, Mahawu, Soputan, Klabat 1, dan Klabat 2. Lokasinya di lantai 1 dan 7.

Demikian diungkapkan HRD Manager Ramedo Makassar, Linda Rasyid saat dikonfirmasi Tribun Timur, Kamis (13/6/2019).

Linda menjelaskan, paket Halalbihalal di Ramedo Makassar ini, konsepnya All You Can Eat.

"Kita all you can eat, dan setiap harinya menunya beda-beda tergantung yang reservasi. Soal ballroom dijamin nyaman deh untuk berkumpul dengan keluarga, teman kampus, teman sekolah," katanya.