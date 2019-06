Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Makassar Gelar Sarasehan Pendataan Keluarga

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Makassar kembali menggelar kegiatan sarasehan hasil pendataan keluarga di tahun 2019.

Kegiatan yang mengundang kader-kader KB bersama tenaga penyuluh KB, dilaksanakan di Hotel Grand Imawan, Jl Pengayoman, Makassar, Kamis (13/6/2019).

Kegiatan sarasehan tahun ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Makassar A Zulkifli Nanda, sekaligus memberikan arahan bagi para peserta yang hadir.

Baca: 30 Juni, Alumni ‘97 MAN 2 Makassar Family Gathering di Tanjung Bayang

Baca: Peduli Lingkungan, Personel Mako Lantamal VI Makassar Bersih-Bersih Pantai

Baca: Pj Wali Kota Minta Balitbangda Makassar dan Pemprov Sulsel Berdayakan Masyarakat Pesisir

Zulkifli Nanda mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan agar para peserta dapat mengetahui dan memahami hasil pendataan keluarga, juga mengetahui data dan informasi tentang data demografi, KB, tahapan keluarga sejahtera, dan jumlah keluarga.

"Juga tak kala penting agar peserta dapat memanfaatkan hasil pendataan keluarga untuk kepentingan operasional di lini lapangan," ucapnya.

Zulkifli menekankan, hasil pendataan keluarga berguna dalam menyusun data basis keluarga Indonesia, yang merupakan sumber data awal terbangunnya Sistem Informasi Keluarga (SIGa).

"Sisem Informasi Keluarga menyediakan data mikro keluarga by name by addres, yang dapat dimanfaatkan untuk menetapkan sasaran dan optimalisasi operasional program KKBPK," kata Zulkifli.

"Selain itu data dan informasi hasil pendataan keluarga juga harus digunakan untuk kepentingan penetapan kebijakan," tambahnya.

Kegiatan kali ini mengundang pemateri yang berkompeten di bidang masing-masing antara lain Tawakkal yang menyajikan materi kebijakan dan pemanfaatan pemuktahiran hasil pendataan keluarga, juga Akmal dengan judul Analisa dan Interpretasi Data Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga,

"Pateri ketiga adalah Amirullah Hamzah dengan judul Evaluasi Pelaksanaan p

Pemutakhiran pendataan Keluarga Tahun 2019," pungkasnya. (tribun-timur.com)

Laporan Wartawan tribun-timur.com @Fahrizal_syam

Langganan Berita Pilihan

tribun-timur.comdi Whatsapp

Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Dapatkan news video terbaru di kanal YouTube Tribun Timur:

Follow juga akun Instagram tribun-timur.com: