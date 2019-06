TRIBUNWIKI: Lirik Lagu A Whole New World Jadi Trending Topic Google, Simak Lirik dan Ulasannya

Screenshoot Youtube/ Zayn Malik dalam video clip A Whole New World

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Lirik lagu A Whole New World menjadi trending topic google, Selasa (11/6/2019).

Lagu yang menjadi soundtrack utama Film Aladdin ini begitu digandrungi dan disukai oleh semua kalangan.

Terbukti dengan hasil review beberapa penonton yang takjub dengan penampilan Will Smith sebagai jin dan tentu pasangan Aladdin dan Jasmine.

Dilansir dari wikipedia, "A Whole New World" adalah lagu dari film animasi Disney tahun 1992 Aladdin, dengan musik oleh Alan Menken dan lirik oleh Tim Rice.

Duet yang awalnya direkam oleh penyanyi Brad Kane dan Lea Salonga dalam peran mereka masing-masing sebagai suara nyanyian dari karakter utama Aladdin dan Jasmine, balada berfungsi baik sebagai cinta film dan lagu tema.

Lirik, "A Whole New World" menggambarkan Aladdin menunjukkan kepada putri Jasmine yang terbatas dengan kehidupan bebas.

Mereka layaknya seorang pasangan dimabuk cinta menaiki karpet ajaib terbang kesana kemari.

Lagu ini meraih Academy Award untuk Lagu Asli Terbaik di Academy Awards ke-65.

"A Whole New World" juga memenangkan Grammy Award untuk Song of the Year di Grammy Awards ke-36, yang pertama dan sejauh ini hanya lagu Disney yang menang dalam kategori tersebut.

Versi tunggal