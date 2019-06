TRIBUN-TIMUR.COM - Awal Mula Angela Gilsha Dihujat karena Emosi dengan Tangisan Bayi & viral di Media Asing, Kronologi

Sosok Artis Angel Gilsha harus menelan pil pahit dihujat Netter seantero Indonesia.

Dirinya mengunggah story Instagram dengan komentar tak senonoh dan membuat masyarakat geram.

Memandingkan bayi dengan hewan.

Meski sudah meminta maaf pada publik, rupanya persoalan unggahan Artis Angela Gilsha tentang tangisan bayi di pesawat makin runyam dan viral.

Hal tersebut tampak dari beberapa media asing yang menyoroti unggahan bintang sinetron dan model tersebut.

Baca: TRIBUNWIKI - Artis Sinetron Angela Gilsha Jadi Trending Topic Google, Simak Perjalanan Karier Angela

Baca: Hari Ini Mantan Panglima Laskas Jihad Disidang di Pengadilan Makassar

Baca: Remaja Kulinjang Enrekang Gelar Lomba Pengurusan Jenazah

Berita tentang Angela Gilsha dimuat di Daily Mail Online. (Daily Mail Online)

Daily Mail Online, media asal Inggris turut mengangkat berita tentang Angela Gilsha pada Selasa (11/6/2019).

Media tersebut memuat berita tentang Angela berjudul "Instagram model, 24, is slammed after moaning about being put too close to a crying baby on a flight - and saying she'd rather sit next to an ANIMAL".

Unggahan Angela yang membandingkan bayi serta hewan peliharaan masuk pesawat pun dibahas.

Media tersebut juga memuat pernyataan maaf dan klarifikasi dari Angela Gilsha.