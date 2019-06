Ramadan Hingga Idulfitri, Konsumsi Pertamax-Premium Naik, Solar-Pertalite Turun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VII Sulawesi, merilis data konsumsi rerata Bahan Bakar Minyak (BBM) selama Ramadan dan Idulfitri (Rafi) 2019.

Supervisor Communication & Relations Pertamina MOR VII Ahad Rahedi mengatakan, trafik konsumsi rerata BBM di Sulsel selama Ramadan dan Idulfitri ada yang naik dan turun.

Jenis Biosolar misalnya mengalami penurunan 0,6 persen dari 1.208 Kiloliter (KL) per hari jadi 1.201 KL per hari.

"Begitu juga Pertalite, turun 8,6 persen dari 1.070 KL jadi 978 KL per hari," kata Ahad via pesan WhatsApp, Selasa (11/6/2019) malam.

Berbeda dengam Dexlite, naik 0,9 persen dari 12,6 KL jadi 12,7 KL per hari. Begitu juga Premium, naik 7,6 persen dari 2.031 KL jadi 2.186 KL per hari.

"Untuk Pertamax naik 9,4 persen dari 98 KL jadi 108 KL per hari. Peningkatan tertinggi untuk jenis Pertamax Turbo, naik 56,1 persen dari 1,5 KL per hari jadi 2,4 KL per hari," ujar lelaki berkacamata itu.

Selama mudik dan balik, konsumsi tertinggi terjadi pada H-5 Lebaran atau Jumat (31/6/2019).

"Angkanya berapa, nanti kami kabari," ujar Ahad.

Begitu pun angka konsumsi elpigi dan avtur, yang masih direkap oleh bagian marketing.

Trafik Konsumsi Rerata BBM di Sulsel Selama Ramadan hingga H+5 Lebaran

- Biosolar, turun 0,6% dari 1.208 KL/hari jadi 1.201 KL/hari

- Dexlite, naik 0,9% dari 12,6 KL/hari jadi 12,7 KL/ hari

- Premium, naik 7,6% dari 2.031 KL/hari jadi 2.186 KL/hari

- Pertamax, naik 9,4% dari 98 KL/hari jadi 108 KL/hari

- Pertalite, turun 8,6% dari 1.070 KL/hari jadi 978 KL/hari

- Pertamax Turbo, naik 56,1% dari 1,5 KL/hari jadi 2,4 KL/hari

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad