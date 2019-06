TRIBUNWIKI: Akan Segera Rilis Lagu Solo Akhir Bulan Juni Ini, Berikut Profil Sulli Eks F(X)

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sulli merupakan mantan Mantan personel F(X).



Ia dikabarkan akan segara merilis lagu solonya.



Dilansir Grid.id dari Soompi terjun di dunia artis di tahun 2005 ini akhirnya merilis lagu solo pertamanya.



Pada Senin (10/6/2019), muncul berita bahwa Sulli sedang mempersiapkan diri untuk merilis lagu solonya.



Sebuah sumber dari SM Entertainment menanggapi berita tersebut.

“Memang benar bahwa Sulli sedang bersiap untuk merilis lagu solo," ungkap mereka.



Sumber yang sama juga menyampaikan, lagu baru tersebut akan dirilis pad akahir bulan Juni ini.



"Hingga sekarang, rencananya lagu itu akan dirilis pada akhir Juni, " tambah mereka.



Sulli sendiri melakukan debut sebagai aktris cilik pada tahun 2005, dan memulai debutnya sebagai idola pada tahun 2009 sebagai anggota girl grup F(X).



Namun pada Agustus 2015, dia memutuskan unutk hengkang dari girlgrup F(X).



Kini, dia fokus untuk mengembangkan karier aktingnya.



Kabar akan dirilisnya lagu solo ini tentu kan menjadi sebuah kabar baik bagi para penggemar Sulli.



Berikut profil Sulli Eks F(X)



Dikutip dari wikipedia.org Choi Jinri atau dikenal dengan nama panggung Sulli adalah aktris, penyanyi, penari, model, dan MC.



Ia debut saat masih kecil pada tahun 2005.

Ia mantan anggota dari girlband Korea Selatan, f(x) yang bergabung pada 2009 di bawah label SM Entertainment.



Awal Kehidupan



Sulli lahir pada tanggal 29 Maret 1994 di Kota Yangsan, provinsi Gyeongsang Selatan, Korea Selatan.



Jinri itu sendiri artinya adalah kebenaran. Sulli adalah putri tunggal dari keluarganya, ia memiliki dua saudara yang lebih tua.



Karena ia masih kecil, ibunya masuk untuk menemani ia sekolah. Sulli pertama kali datang ke Seoul pada tahun 2004 (kelas 4), dan pada tahun 2005, Sulli mulai bertindak profesional sebagai Princess Sunhwa muda dalam drama SBS The Ballad of Seodong dan beberapa kemudian menjadi cameo di drama SBS lain, Love Needs Miracle.



Dari bermain drama, Sulli bermimpi menjadi seorang penyanyi, ia kemudian diikuti dan lolos audisi SM acting audition dengan menyanyikan lagu dari S.E.S. berjudul "Chingu (Friend)".



Setelah audisi, dia resmi menjadi SM trainee dan pada tahun yang sama pindah ke asrama dengan Taeyeon & Tiffany Girl's Generation. Sulli tetap tinggal disana hingga debut Girl's Generation pada 2007.



Edukasi



Sulli lulus dari Jungbu Elementary School dan beranjak ke sekolah menengah, Chungdam Middle School.



Dia lulus dari School of Performing Arts Seoul pada tanggal 7 Februari 2013.



Karier akting



Sulli mulai akting secara profesional pada usia 11, ketika ia kembali dipilih untuk bermain Princess Sinhwa muda di drama televisi SBS, The Balada Seodong.



Beberapa bulan kemudian, ia membuat cameo di Love Needs Miracle, drama televisi lain SBS.



Pada tahun 2006, ia membuat penampilan pendukung kecil sebagai penaksir masa kecil Micky dari TVXQ di drama teater Vacation.



Sulli kemudian mendarat peran kecil dalam Punch Lady dan The Flower Girl is Here (2007) dan juga Babo (2008).



Pada tanggal 26 April 2012, Sulli bersama labelmate, Choi Minho dari SHINee telah dikonfirmasi untuk memainkan peran utama untuk drama SM Entertainment yang baru, To The Beautiful You , versi Korea dari Hana Kimi.



Drama ini akan diarahkan pada direktur Jun Ki Sang, direktur drama populer Boys Over Flowers dan direncanakan akan ditayangkan pada bulan Agustus pada SBS.



Pada awal tahhun 2014 Sulli memulai kembali aktingnya dengan membintangi film layar lebar dengan judul "Pirates" dan "Fashion King".



Biodata



Nama lahir: Choi Jinri

Panggilan: Sulli

Tempat, tanggal lahir; Yangsan, 29 Maret 1994



Asal: Busan, Korea Selatan

Pekerjaan: Aktris, penari, penyanyi, model, MC

Tahun aktif: 2005–sekarang



Label: SM Entertainment (South Korea)

Artis terkait:

f(x)

SM Town

SM Entertainment



Instagram: @jelly_jilli



Filmografi



Film Layar Lebar



2007 Punch Lady

2010 Sammy's Adventures: The Secret Passage

2012 I AM

2014 The Pirates

2014 Fashion King



Drama televisi



2005

The Ballad of Seo-dong

Love Needs A Miracle

2006 Vacation

2007 Drama City

2010 Oh My Lady!

2011 Welcome to the Show

2012 To the Beautiful You



