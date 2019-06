TRIBUNWIKI: Profil Goo Hye Sun, Akui Kini Jarang Bertemu Suami Meski Tinggal Serumah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pasangan selebritis Korea Goo Hye Sun dan Ahn Jae Hyun diketahui selalu tampil bersama di setiap kesempatan.

Dilansir Grid.id namun belum lama ini, Goo Hye Sun mengungkap sesuatu yang mengejutkan tentang hubungan mereka.

Goo Hye Sun mengatakan dia jarang melihat suaminya akhir-akhir ini, padahal mereka tinggal satu rumah.

Pernyataan itu diakui aktris berusia 34 tahun ini saat jumpa pers gelaran seninya yang berjudul "A World Without You, Loneliness to Me".

"Sejujurnya, aku tidak mengatakan Ahn Jae Hyun apa yang sedang aku lakukan sebelum aku datang ke sini, jadi mungkin dia tidak akan tahu."

"Dia akan tahu ketika hal ini lewat berita," ungkapnya saat jumpa pers, Jumat (7/6/2019).

Dia mengaku suaminya itu tengah sibuk mempersiapkan proyek baru sehingga sulit bertemu dengannya belakangan ini.

"Sejujurnya Ahn Jae Hyun sedang sibuk mempersiapkan proyek barunya dan membentuk tubuhnya, jadi sangat sulit bertemu dengannya akhir-akhir ini," jelasnya.

Goo Hye Sun menegaskan bahwa dia tidak ingin mengganggu pekerjaan suaminya.

"Aku baru saja pindah ke HB Entertainment atas saran suamiku."