AMM Buka Inden Honda X-ADV, Harganya Rp 455 Juta

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Astra Honda Motor (AHM) pelopor industri sepeda motor di Indonesia meluncurkan motor gede (moge) atau big bike bergaya advanture, Honda X-ADV.

Motor yang dilaunching pada gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) Jakarta itu, dikabarkan siap dipasarkan pada Juli 2019 mendatang.

Tidak tanggung-tanggung, AHM telah membuka inden di 11 jaringan diler Big Wing Honda mulai Mei tahun ini. Khusus di Astra Motor Makassar (AMM), main dealer sepeda motor Honda di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat,

Sulawesi Tenggara, dan Ambon inden dibuka mulai Juni ini.

Marketing Manager Astra Motor area Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Gangga Nanda mengatakan, antusiasme masyarakat Makassar terhadap motor big bike Honda meningkat.

Salah satunya Honda X-ADV, dengan desain tangguh serta unik, berperforma tinggi, dan sarat dengan fitur canggih. Model ini dihadirkan untuk menjawab penantian para pecinta big bike berjiwa petualang.

“ Honda X-ADV cocok digunakan di segala kondisi jalan, baik di dalam kota maupun untuk touring. Moge ini bisa jadi pelengkap pilihan big bike Honda,” ujar Gangga via pesan WhatsApp, Jumat (7/6).

Honda X-ADV hadir dengan empat varian warna yaitu Grand Prix Red, Mat Pearl Glare White, Mat Bullet Silver, dan Mat Moonstone Silver Metallic.

“Dipasarkan dengan range harga On The Road (OTR) Makassar Rp 455 juta,” kata Gangga Nanda.

Honda X-ADV sudah bisa diinden per Juni di Astra Motor Alauddin Makassar.

“Dengan booking fee Rp 20 juta, semua bisa inden motor macho ini, untuk inden atau booking fee bisa langsung hubungi Nayla 0811 414 1010,” katanya.