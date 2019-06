Kumpulan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri / Lebaran 2019 lengkap bahasa Arab, Inggris, Indonesia. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Kumpulan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2019 lengkap bahasa Arab, Inggris, Indonesia.

Ucapan selamat Idul Fitri atau Lebaran 1440 H tahun 2019 disampaikan pada Hari Raya pada Rabu (05/06/2019).

Saat Hari Raya, ucapan selamat Idul Fitri atau Lebaran 2019 / 1440 H disampaikan secara langsung maupun berbagai platform media sosial (medsos).

Anda pun bisa membagikan ucapan tersebut selamat kepada teman, sahabat, keluarga, dan kerabat.

Berikut kumpulan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2019 lengkap bahasa Arab, Inggris, Indonesia, dari berbagai sumber.

1. Happy Eid Mubarak. Let us forget our mistake in the past with all the forgiveness and may God gives us abundantly of happiness and prosperity ahead.

(Selamat hari raya Idul Fitri. Mari kita lupakan kesalahan di masa lalu dengan maaf memaafkan dan semoga Allah memberikan kita kebahagiaan dan kemakmuran yang melimpah ke depannya).

2. Happy Idul Fitri. Wishing you an Eid that brings you a lot of cheerful, happiness and affluence.

(Selamat hari raya Idul Fitri. Semoga di hari raya ini membawa mu banyak keceriaan, kebahagiaan dan kemakmuran).

3. Sorry for all of my bad manners. Happy Eid Al-Fitr for you. Hope we get the best inspiration from this Ramadhan.