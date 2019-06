TRIBUNWIKI: Rocker Lawas Roky Erickson Meninggal di Usia 71, Ini Profil dan Perjalanan Kariernya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pelopor Rock Psychedeli Roky Erickson dikabarkan tutup usia pada, Jumat (31/5/2019) kemarin di Austin, Texas.

Ia meninggal di usia ke 71 tahun.

Belum diketahui pasti penyebab, tetapi kematiannya dikonfirmasi oleh saudaranya Mikel.

Roky Erickson

Mengutip dari wikipedia.org Roger Kynard "Roky" Erickson adalah seorang penyanyi-penulis lagu Amerika, pemain harmonika, dan gitaris dari Texas.

Dia adalah anggota pendiri The 13th Floor Elevators dan pelopor genre rock psychedelic.

Biografi

Erickson tertarik pada musik dari masa mudanya, bermain piano sejak usia 5 dan mengambil gitar pada usia 10 tahun.

Dia bersekolah di Austin dan putus sekolah di Travis High School pada tahun 1965, satu bulan sebelum lulus.

Grup pertamanya yang terkenal adalah The Spades, yang mencetak hit regional dengan "We Sell Soul" Erickson. Versi asli The Spades dari "You're Gonna Miss Me", yang kemudian menjadi hit untuk Elevators Lantai 13, ditampilkan di album kompilasi The Best of Pebbles Volume 1.