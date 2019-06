Kumpulan Ucapan Selamat Idul Fitri 1440 Hijriah dalam Bahasa Inggris Lengkap dengan Terjemahannya 

TRIBUN-TIMUR.COM-Umat Islam di seluruh dunia akan segera merayakan hari kemenangan Idul Fitri atau Lebaran 2019.

Lebaran menjadi momen untuk saling bermaaf-maafan dan mempererat tali silaturahim dengan keluarga dan sahabat, meski tinggal berjauhan.

Salah satu caranya dengan saling berkirim ucapan selamat dan permintaan maaf saat Idul Fitri.

Ada yang mengirimkannya melalui media sosial seperti Instagram atau Facebook, ada pula yang mengirimkannya melalui aplikasi perpesanan instan WhatsApp.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H. (TribunWow.com/Rusintha Mahayu)

Nah, bagi Anda yang hendak mengirimkan ucapan selamat atau permintaan maaf Idul Fitri Lebaran 2019, beberapa ucapan dalam Bahasa Inggris.

Ucapan selamat Idul Fitri atau Lebaran 2019 dalam Bahasa Inggris ini, disertai pula terjemahannya.

Langsung saja, dilansir dari berbagai sumber, Rabu (29/5/2019) berikut adalah kumpulan ucapan Idul Fitri atau Lebaran 2019 dalam Bahasa Inggris:

1. Happy Eid Mubarak. Let us forget our mistake in the past with all the forgiveness and may God gives us abundantly of happiness and prosperity ahead.

(Selamat hari raya Idul Fitri. Mari kita lupakan kesalahan di masa lalu dengan maaf memaafkan dan semoga Allah memberikan kita kebahagiaan dan kemakmuran yang melimpah ke depannya).

2. Happy Idul Fitri. Wishing you an Eid that brings you a lot of cheerful, happiness and affluence.