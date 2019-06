Besaran Zakat Fitrah Luwu Timur Mulai Rp 30 Ribu Sampai Rp 51 Ribu

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur, menetapkan besaran zakat fitrah rumah tangga muslim dan infaq calon haji 1440 H/2019 masehi.

Itu sesuai surat keputusan Bupati Luwu Timur diterima TribunLutim.com, Jumat (24/5/2018).

Besaran zakat fitrah di Luwu Timur terbagi menjadi empat jenis untuk tiap orang yaitu terendah Rp 30 ribu, sedang Rp 33 ribu, tinggi Rp 39 ribu dan tertinggi Rp 51 ribu.

Sementara untuk besaran infaq rumah tangga muslim (RTM) adalah Rp 20 ribu per kepala keluarga (KK).

"Iya, segitu jumlahnya (zakat fitrah dan infaq) tahun ini," kata Kabag Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Luwu Timur, Asmasari.

Nilai zakat fitrah diperoleh dari kualitas dan harga beras yang dikonsumsi.

Kategorinya, terendah Rp 10 ribu per kg, sedang Rp 11 ribu per kg, tinggi Rp 13 ribu per kg, dan tertinggi Rp 17 ribu per kg.

Harga beras kemudian dikalikan 3 untuk memperoleh besaran zakat fitrah setiap kategori.

Sementara besaran infaq untuk calon haji Kabupaten Luwu Timur adalah Rp 600 ribu per orang.

Besaran nilai zakat fitrah dan infaq tahun ini tidak berubah dibandingkan zakat fitrah dan infaq tahun 2018, nilainya sama.

Laporan Wartawan TribunLutim.com, vanbo19

