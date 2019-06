Imam Masjid New York Shamsi Ali Bakal Hadiri Buka Puasa KKB

Rapat panitia persiapan buka puasa bersama Kerukunan Keluarga Bulukumba (KKB) Pusat Makassar yang akan dihadiri Imam Masjid New York, Shamsi Ali.

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Imam masjid New York Shamsi Ali, dijadwalkan menghadiri buka puasa bersama Kerukunan Keluarga Bulukumba (KKB) Pusat Makassar.

Buka puasa KKB akan diadakan di Hotel Four Points by Sheraton, Jl Andi Djemma No 130 Makassar, Sabtu (25/5/2019).

Beberapa rangkaian kegiatan dalam acara buka puasa bersama seperti, tilawatil quran, ceramah agama, dan adzan.

Ketua KKB Pusat Makassar A Badi Sommeng mengatakan, buka puasa bersama ini akan dihadiri oleh Imam Besar Masjid New York Amerika Serikat Shamsi Ali.

Shamsi ALi merupakan putra daerah Bulukumba.

Selama di Sulsel, Shamsi Ali akan melakukan berbagai kegiatan. Selain ceramah dan zikir bersama pada buka puasa KKB di Four Points Makassar, juga akan melakukan roadshow Ramadhan ke Bulukumba.

“Seusai buka puasa bersama di Four Points, akan dilanjutkan tarawih dan Nuzulul di Almarkas Makassar. Keesokan harinya dilanjutkan salat subuh di Masjid Al Ikhlas Perumahan Dosen Unhas Tamalanrea. Kemudian lanjut ke Kajang Bulukumba,” kata A Badi, dalam rilisnya ke tribun timur.

Shamsi Ali juga dijadwalkan salat dzuhur, di Masjid Nurul Jihad Desa Lembanna Kajang, dan salat Asar di Masjid Tanete Bulukumba.

Selain itu, Shamsi Ali kemudian buka puasa di Rujab Bupati Bulukumba sekaligus salat Magrib.

“Beliau juga akan melakukan salat Tarawih di Masjid Dato Tiro, Kota Bulukumba, sebelum kembali ke Jakarta dan Amerika,” katanya.

Dijelaskan juga bawa kegiatan KKB ini menggandeng mahasiswa asal Bulukumba yang bermukim di Makassar, Gowa, dan Maros.

“Disini, kami libatkan adik-adik mahasiswa asal Bulukumba untuk berkolaborasi menghadirkan lomba religi," tambah A Badi Sommeng.

