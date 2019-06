UKM Basket UMI Gelar Baksos, Sasar Anak Jalanan dan Pengguna Jalan

Pengurus UKM Bola Basket UMI tengah melakukan pembagian takjil kepada pengguna jalan di A P Pettarani dan kawasan Fly Over Makassar, Minggu (19/5/2019).

TRIBUN-TUMUR.COM, MAKASSAR - Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bola Basket Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar menggelar bakti sosial.

Bakti sosial tersebut dengan berbagi takjil on the road yang bertempat di sekitaran lampu merah Fly Over, Minggu (19/5/2019).

Peringati Waisak di Bulan Ramadan, Permabudhi Sulsel Gelar Buka Puasa Bareng Umat Beragama

Rekapitulasi KPU Sulsel: Prabowo-Sandi Menang Selisih 691.802 Suara dari Jokowi-Maruf

Pembina UKM Bola Basket UMI, Munawir Nasir Hamzah disela-sela acara mengatakan takjil dibagikan kepada para anak jalanan di sekitaran fly over dan juga pengguna jalan yang lalu lalang di sekitar fly over.

"Program ini bagian dari wujud syukur atas nikmat Allah SWT karena telah dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan dan ditekankan untuk kita lebih banyak berbuat amal kebajikan," ujar alumni Fakultas Ekonomi UMI ini

Dosen Fakultas Ekonomi UMI ini menambahkan kegiatan ini dibarengi ngabuburit bersama anggota UKM Bola Basket UMI.

Pengurus UKM Bola Basket UMI tengah melakukan pembagian takjil kepada pengguna jalan di A P Pettarani dan kawasan Fly Over Makassar, Minggu (19/5/2019). (Wahyu Susanto/Tribun Timur)

Kemudian dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama di Lapangan Bola Basket UMI yang terletak di kawasan kampus.

Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memperat silaturahim antara anggota UKM Bola Basket UMI dan mempersolid organisasi.

Sehingga diharapkan kegiatan ini akan terus diaagendakan tiap tahunnya sebagai bentuk rasa syukur.

"Tentunya kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh ridha dan berkah dari Allah SWT untuk organisasi kami serta ampunan darinya untuk seluruh keluarga besar UKM Bola Basket UMI," imbaunya. (*)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @wahyususanto_21

Ingat Subscribe Youtube Tribun Timur untuk berita video terbaru

Follow IG Tribun Timur untuk informasi terkini