Robert Pattinson Perankan Batman? Ini Lima Fakta Terpilihnya Pemeran Edward di Film Twilight Itu

Robert Pattinson Perankan Batman? Ini Lima Fakta Terpilihnya Pemeran Edward di Film Twilight

TRIBUN-TIMUR.COM,- Robert Pattinson menjadi calon terkuat sebagai Batman dalam film superhero mendatang, Batman.

Menurut sumber yang dikutip Variety, Warner Bros telah memilih Robert Pattinson untuk menggantikan Ben Affleck sebagai pemeran Batman.

Meskipun belum ada tanda tangan kontrak, kata sumber-sumber tersebut, Pattinson adalah pilihan utama.

Film The Batman direncanakan diputar di bioskop pada 25 Juni 2021.

Proses praproduksinya film Warner Bros dan DC Comics itu diharapkan bisa dimulai pertengahan tahun 2019.

Matt Reeves pun mendapat keleluasaan untuk memilih aktor pemeran Batman.

Ia juga menjadi produser The Batman bersama rekan kerjanya di Planet of the Apes, Dylan Clark.

Pilihan pada Pattinson disebut sudah diputuskan ketika Reeves merampungkan versi final skenarionya.

Berikut lima fakta mengenai terpilihnya Robert Pattinson sebagai calon terkuat yang akan memerankan Batman :