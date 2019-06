Khusus Jumat dan Sabtu, Buka Puasa di Sky Lounge Karebosi Condotel Hanya Rp 79 Ribu Per Pax

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Selama Ramadan, Hotel Karebosi Condotel menawarkan banyak promo menarik untuk paket buka puasa.

Promo tersebut bertujuan memanjakan lidah para tamu dan pengunjung untuk berbuka puasa dengan aneka suguhan kuliner.

Salah satunya buka puasa dengan konsep All You Can Eat, dibanderl Rp 79 ribu per pax.

Promo makan sepuasnya dengan harga tersebut hanya berlaku di Jumat dan Sabtu pukul 17.30 wita hingga 22.30 wita di Karebosi Sky Lounge, lantai 18 Karebosi Condotel, Makassar, Sulawesi Selatan.

Demikian dikatakan Direktur Karebosi Condotel, Faisal Nur saat dikonfirmasi Tribun Timur, Sabtu (18/5/2019).

"Cukup bayar Rp 79 ribu per orang setiap hari Jumat dan Sabtu, tamu dan pengunjung sudah dapat makan sepuasnya dengan suguhan menu buka puasa sambil menikmati suasana dan keindahan panorama kota Makassar dari ketinggian lantai 18," katanya.

Lebih lanjut disampaikan, puluhan menu yang dihadirkan setiap minggu berbeda.

"Setiap minggu menunya selalu berganti-berganti, mulai dari menu pa’buka, menu utama hingga hidangan penutupnya," ujarnya.

Faisal Nur menambahkan, menu yang dihadirkan pada promo tersebut merupakan kuliner khas nusantara.

Menu utama ada Nasi Bakar Ayam Jamur, Semur Ayam Kentang, Mie Goreng Sayuran, Gado-gado, Gudeg, Sayur Lodeh, Tempe Bacem, Tahu Bacem hingga Pepes Ikan Mairo.

Hidangan penutup atau dessert, tamu dan pengunjung akan disuguhkan dengan aneka Jajanan Pasar, Es Buah, Es Kelapa Muda, Kolak Ubi, Kolak Pisang dan banyak lainnya. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umsconcit

