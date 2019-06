PHI Gelar Wedding Expo, Bersamaan dengan Trend Hijab di Claro

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Phinisi Hospitality Indonesia (PHI) turut meramaikan Trend Hijab Expo 2019 dengan menggelar Wedding Expo.

Digelar di Sandeq Ballroom selama 10 hari mulai (20-29/5/2019).

Geramnya Maia Estianty Kala Agama sang Suami Dipertanyakan Netizen, Jangan Fitnah!

Mahasiswa Unhas Teliti Aliran Kepercayaan Aluk Todolo di Tana Toraja, Ini Tujuannya

Empat hotel di bawah naungannya, Claro Hotel, The Rinra Hotel, Dalton Hotel, dan Almadera Hotel menghadirkan promo menarik bagi Anda yang ingin menikah tahun ini.

Marcom Manager Claro Hotel Makassar, Richwan Wahyudi mengatakan, khusus Claro Hotel wedding saat weekend sudah sold out hingga akhir tahun.

"Makanya kita lebih fokus ke wedding saat weekdays. Promonya Rp 59 juta untuk 500 pax," ujar Yudi sapaannya di sela jumpa pers di Executive Lounge Claro Hotel Jl AP Pettarani Makassar, Kamis siang (16/5/2019).

Di The Rinra Jl Metro Tanjung Bunga Makassar lain lagi. Tim Marcom Tanti Mishela mengatakan selama wedding expo manajemen menghadirkan paket outdoor dengan harga Rp 100 ribu per pax dengan fasilitas venue dan makan.

"Untuk Rp 150 ribu per pax dengan fasilitas venue, makan, dan kamar. Tidak ketinggalan, untuk paket Rp 88 juta sebanyak 300 pax ada potongannga," kata Tanti.

"Bila Anda Down Paiment (DP) atau uang muka 50 persen pada saat wedding Expo kami beri diskon 10 persen, bagi yang melakukan pelunasan langsung diskon 15 persen," jelas Tanti menambahkan.

Selain itu, di Dalton Hotel Jl Perintis Kemerdekaan punya promo lain. Marcom Dalton Irma menuturkan, perusahaan memberi diskon up to 10 persen untuk DP atau cashback up to Rp 4,5 juta.

"Kami juga menawarkan paket Rp 85 ribu per pax. Ada juga di sky pool seharga Rp 21,5 juta untuk 200 pax," ujar Irma.