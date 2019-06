TRIBUNWIKI: Jadi Gangster Vietnam dalam The Gentlemen, Berikut Profil Henry Golding

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Henry Golding pemeran utama pria dalam film Crazy Rich Asians kini sedang bersiap mempromosikan film barunya, The Gentlemen.

Dilansir dari Kompas.com Golding belakangan populer lewat perannya sebagai Nick Young dalam film Crazy Rich Asians. Ia merupakan aktor Inggris keturunan Malaysia.

Henry Golding baru saja membintangi film The Gentlemen, yang rencananya akan dirilis pada musim gugur mendatang di AS. The Gentlemen merupakan film garapan sutradara Inggris Guy Ritchie.

Ia membintangi film itu bersama aktor-aktor papan atas Matthew McConaughey, Colin Farrell, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, dan Hugh Grant.

The Gentlemen mengisahkan gembong ganja Inggris yang berupaya menjual bisnis kepada dinasti kaya di Oklahoma, AS.

Dalam film tersebut, Golding berperan sebagai gangster Vietnam, sementara Grant berperan sebagai fotografer yang menggunakan foto-foto skandal pemilik bisnis ganja untuk memerasnya.

The Gentlemen awalnya direncanakan akan dirilis tahun depan, tetapi kemungkinan besar jadwal itu akan dipercepat ke musim gugur 2019.

Henry Golding sempat di sebut-sebut pantas berperan sebagai James Bond. Namun, dalam sebuah kesempatan di New York, AS, pada 5 Juni 2019, ia enggan menanggapi hal tersebut.

Golding menyebut bahwa James Bond ikon budaya dan ia menolak berkomentar lebih jauh.

Selain Golding, aktor-aktor lainnya yang disebut-sebut pantas dipertimbangkan menggantikan Daniel Craig menjadi James Bond adalah, antara lain, Idris Elba, Tom Hardy, dan Tom Hinddleston.