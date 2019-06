Arus Mudik, Empat Kecelakaan Terjadi di Kota Palopo, Tiga Tewas

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Empat kecelakaan lalu lintas terjadi di Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), selama mudik Lebaran 2019.

Empat kecelakaan itu didominasi kendaraan roda dua.

Kanit Lakalantas Polres Palopo, Ipda Catur Suhendra menyebutkan, dari empat kecelakaan itu, tiga meninggal dunia saat berada di rumah sakit.

"Jadi tiga kecelakaan itu motor vs motor, motor vs pejalan kaki, dan mobil vs mobil. Tiga meninggal dunia," katanya, Senin (10/6/2019).

Catur menambahkan, dibandingkan tahun lalu, angka kecelakaan ini menurun.

Tahun lalu jumlahnya mencapai puluhan kecelakaan lalulintas.

"Ini jumlahnya menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai puluhan," jelasnya.

Untuk meminimalisir kecelakaan lalulintas saat mudik, berbagai upaya telah dilakukan Polres Palopo.

Diantara operasi keselamatan, mendirikan posko mudik dibeberapa titik dan memberikan imbauan terkait lokasi rawan kecelakaan yang ada diwilayah Kota Palopo.

"Meski mudik telah berlalu. Kami tetap imbau agar selalu berhati-hati saat berkendara," kunci Ipda Catur.

Laporan Wartawan TribunPalopo.Com, @hamdansoeharto_