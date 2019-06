Sampai Hari Ini, Belanja di Gaudi MaRI Dapat Cashback Rp 250 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bagi anda penyuka brand Gaudi, dengan aneka produk fesyennya.

Buruan, sisa hari ini, Minggu (9/6) promo "Ramadan Festive" akan berakhir.

Dilansir akun resmi lini masa sosial media Instagram (IG) @malratuidah, Sabtu (8/6), promo tersebut menawarkan cashback Rp 250 ribu.

Dalam akun mal yang berlokasi di Jl Dr Sam Ratulangi Makassar itu menuliskan.

"Gaudi Ramadan Festive get cashback Rp 250 ribu for minimum purchased Rp 800 ribu. Valid from May 6-June 9 2019 at all Gaudi Store," tulis akun @malratuindah.

Tenant Gaudi berada di lantai 1 MaRI. Beberapa produk khusus wanita dijajakan.

Gaudi sendiri merupakan fashion brand asli asal Indonesia. Gaudi membagi koleksinya ke dalam beberapa lini produk, yaitu lini clothing, accessories dan juga sleepwear.

Dalam lini clothing, anda dapat menemukan berbagai macam model pakaian stylish, yang tentunya selalu mengikuti tren.

Mulai dari dress, atasan blouse, outerwear, jeans dan legging dapat anda temui di sini.

Pada lini accessories, Gaudi menawarkan berbagai macam pilihan kalung, gelang, anting, bahkan hingga topi dan juga kacamata.

Lini terakhir, yang sekaligus juga jadi lini terbaru dari Gaudi adalah koleksi Sleepwear.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

