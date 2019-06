TRIBUNWIKI: Simak Spesifikasi Nokia 2.2, Kini Resmi Dirilis

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Perusahaan handphone ternama, Nokia mengeluarkan inovasi terbaru.

Nampaknya, Nokia tak ingin ketinggalan dengan adanya persaingan Smartphone yang begitu gencar.

Nokia baru saja merilis Nokia 2.2.

Smartphone ini dirilis oleh HMD Global di India.

Dilansir dari, Tribun Style HMD Global, pemegang lisensi resmi merek ponsel Nokia, pada hari Kamis (6/6/2019) mengumumkan smartphone Nokia 2.2.

Ponsel terbaru ini dirilis sebuah acara pers di New Delhi, India.

Bagian dari jajaran anggaran perusahaan, Nokia 2.2 adalah smartphone Android One, tidak seperti pendahulunya Nokia 2.1, yang didasarkan pada platform Android Go.

Dan ponsel ini berjalan pada Android 9 Pie dan perusahaan mengklaim itu akan menjadi "tiket tercepat ke Android Q di tingkat harga ini" untuk konsumen yang akan mendapat Android Q dengan harga murah.

Ponsel ini juga mengemas fitur-fitur Digital Wellbeing, termasuk Dashboard, App Timers, Wind Down, dan Do Not Disturb.

Seperti kebanyakan ponsel Nokia HMD Global lainnya yang dirilis tahun ini, Nokia 2.2 dilengkapi tombol Google Assistant khusus.