TRIBUNWIKI: Resmi Dirilis, Ini Lirik Lagu 'Don’t Need Your Love' Dari NCT Feat HRVY

Resmi Dirilis, Ini Lirik Lagu 'Don't Need Your Love' Dari NCT Feat HRVY

NCT menggandeng penyanyi tampan HRVY untuk berkolaborasi.

Sebuah lagu berjudul 'Don’t Need Your Love' menjadi perbincangan publik khususnya penggemare KPop NCT.

Lagu ini baru saja dirilis pada Kamis, 6 Juni 2019 kemarin.

Dilansir dari Tribun Seleb, "Don’t Need Your Love" merupakan lagu ke 13 di season 3 dari series SM STATION.

Video klip "Don’t Need Your Love" bersetting di kampus atau sekolah, di mana NCT Dream dan HRVY menjadi member dari "DNYL (Don’t Need Your Love)" yaitu klun untuk mengatasi masalah patah hati bersama.

Berikut adalah video klip, lirik, serta terjemahan bahasa Indonesia lagu "Don’t Need Your Love" oleh NCT Dream dan HRVY dilansir dari TribunSeleb:

Lirik Lagu "Don’t Need Your Love" - NCT Dream dan HRVY

[Verse 1: HRVY]

Yeah, you and I fell in too deep

Love, hate, no in between

Too little, too late for us, oh-oh

Those dimples on your face

Don't work the same these days

It’s clear we've both had enough, yeah yeah yeah

[Pre-Chorus 1: HRVY]

You think it's my heart you’re holding

You still think you're all that i need, yeah yeah yeah

I know we're fire and ocean, yeah

You ain't got nothing on me