Kepala Sub Direktorat Kurikulum dan Evaluasi Direktorat KSKK Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Basnang Said

Nomor WhatsApp Pejabat Kemenag RI dari Sulsel Basnang Said Dihack, Ada Minta Uang Tunai ke Sahabat

TRIBUN-TIMUR.COM - Sahabat Kepala Sub Direktorat Kurikulum dan Evaluasi Direktorat KSKK Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Basnang Said, mengumumkan nomor WhatsApp Basnang Said kena hack.

Sejumlah permintaan uang tunai kepada sahabat yang mengatasnamakan Basnang Said beredar di grup WhatsApp NU dan alumni Pondok Pesantren di Sulsel.

Assalamu alaikum

Mhn kalo ada yg mengatasnamakan saya, mhn jangan ditanggapi. Ini benar2 menghacker/membajak WA dan medsos2 saya.

Hormat saya

Basnang Said

Salah satu aktivis Nahdlatul Ulama Makassar, Nasran Mone, memperlihatkan permintaan uang tunai dari nomor yang mengatasnamakan Basnang Said.

"Semoga pelakunya segera ditangkap," kata mantan anggota DPRD Makassar ini, Kamis (6/6/2019).

Basnang Said alumnus Ponpes As'adiyah Sengkang dan alumnus UIN Alauddin Makassar.

"Sudah seharian lebih nomor WA Pak Basnang diambilalih orang tidak bertanggungjawab. Kalau ada permintaan sesuatu mengatasnamakan nama beliau harap tidak dilayani," kata Sahabat Basnang Said, Abdul Basir Laupe.(tribun-timur.com)

