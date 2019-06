TRIBUN-TIMUR.COM - Kumpulan Kata-kata Mutiara Ucapan Idul Fitri 2019 Bahasa Indonesia & Inggris, Kirim Mulai Sekarang

Selamat merayakan hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri 2019.

Alangkah indahnya jika momen Lebaran ini dimanfaatkan untuk saling meminta maaf terhadap sesama hingga kembali Fitrah.

Meski tak ada waktu untuk bertemu, tak ada salahnya saling mengirimkan pesan ke kerabat dan sanak saudara.

Berikut ini sejumlah pesan dan kata-kata mutiara dalam bahasa Inggris dan Indonesia bisa jadi referensi.

Cek selengkapnya:

1. "Sending you warm wishes on Eid. Remember me in your prayers."

"Kukirim doa yang hangat untukmu pada Idul Fitri. Ingat aku dalam doa-doamu."

2. “In every shared smile and laughter; In every silent prayer answered; In every opportunity that comes your way – may Allah bless you immensely! Eid Mubarak”

“Dalam setiap senyum dan tawa bersama; Dalam setiap doa diam-diam yang terjawab; Dalam setiap kesempatan yang menghadang - semoga Allah memberkatimu dengan sangat! Selamat Hari Raya Idul Fitri "