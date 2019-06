10 Contoh Ucapan Selamat Idul Fitri 2019 dalam Bahasa Inggris & Artinya, Bagikan via WA & InstaStory

TRIBUN-TIMUR.COM - Selamat menyambut hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah.

Tidak afdal rasanya, jika bulan suci Ramadan tidak diakhiri dengan saling bermaafan.

Pun saling bertukar ucapan selamat di Hari Raya Idul Fitri.

Tak perlu risau jika raga belum mampu bersua.

Masih ada alternatif komunikasi lain yang memungkinkan untuk saling bertukar ucapan.

Tak melulu disampaikan dengan Bahasa Indonesia, ucapan Selamat Idul Fitri pun akan berkesan jika disampaikan dengan menggunakan Bahasa Inggris loh!

Berikut, TribunStyle.com rangkum kumpulan ucapan selamat hari raya idul fitri yang kekinian berbahasa Inggris, dijamin makin mempererat persaudaraan.

#1

Wishing you an Eid that brings with it the love and protection of Allah to say always!