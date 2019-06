Paket Halal Bilhalal di Ramedo Mulai Rp 60 Ribu per Orang

TRUBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Hotel Ramedo menjadi salah satu tempat alternatif melaksanakan Halal Bilhalal setelah lebaran Idulfitri 1440 Hijriyah.

Terletak di Jl Andi Djemma No 112 Makassar, hotel ini menawarkan harga Rp 60 ribu per orang.

Paket ini berlaku untuk minimal pemesanan 30 pax, sudah termasuk gratis menggunakan ballroom selama tiga jam.

Ada empat ballroom yang bisa dipilih antara lain, Mahawu, Soputan, Klabat 1 dan Klabat 2. Lokasinya di lantai 1 dan 7.

Demikian diungkapkan HRD Manager Ramedo Makassar, Linda Rasyid saat dikonfirmasi Tribun Timur, Minggu (2/6/2019).

"Saat ini sudah tiga group yang reservasi, kita tunggu lagi teman-teman yang ingin melaksanakan halal bilhalal, reuni dan sebagainya," katanya.

HRD Manager Ramedo Makassar Linda Rasyid (Sukmawati Ibrahim/Tribun Timur)

Linda menjelaskan, paket Halal Bilhalal di Ramedo Makassar ini konsepnya All You Can Eat.

"Kita all you can eat, dan setiap harinya menunya beda-beda tergantung yang reservasi. Soal ballroom dijamin nyaman deh untuk berkumpul dengan keluarga, teman kampus, teman sekolah," ujarnya.

Promo paket Halal Bilhalal berlaku di Juni-Juli 2019. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umsconcit

