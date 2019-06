Hotel Almadera Juga Tawarkan Paket Halal Bilhalal, Harga Mulai Rp 60 Ribu per Orang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Hotel Almadera Makassar, juga menghadirkan paket Halalbihalal.

Hal ini merespon kebiasaan kampus, sekolah, perusahaan yang kerap melaksanakan Halalbihalal usai lebaran.

Pj Wali Kota Iqbal Doakan Makassar Aman dan Damai di Penghujung Ramadan

Promo Lebaran, Nginap di Almadera Mulai Rp 390 Ribu per Malam

Demikian disampaikan General Manager (GM) Hotel Almadera Makassar, Makmur.

"Hotel harus melihat peluang agar bisa eksis, misalnya halalbilhalal ini kan peluang yah, orang-orang suka melaksanakannya di hotel agar tidak ribet lagi memikirkan ini itu, tinggal terima beres saja," katanya, Senin (3/6/2019).

Makmur mengungkapkan, paket Halalbihalal di Almadera Makassar cukup terjangkau.

"Kita tawarkan Rp 60 ribu per pax. Ini untuk minila order 50 pax," katanya pada Tribun Timur.

Lebih lanjut disampaikan, ada lima ballroom disiapkan untuk kegiatan ini antara lain crysant, orchid, jasmine, aster dan azale.

"Mengenai menu, kita konsepnya tentu all you can eat. Menu-menu nusantara dengan jaminan halal 100 persen soalnya sudah ada sertifikat MUI juga," ujarnya.

Buka Puasa Bersama Aryaduta Makassar, PHRI dan Media di Poolside Area, Jl Somba Opu No 297 Makassar, Sulawesi Selatan. (sukma / tribun timur)

Paket ini berlaku 6-30 Juni 2019 mendatang. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umsconcit

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur: