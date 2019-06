Usai Lebaran, Hotel di Makassar Bakal Panen Event Halalbihalal, Ini Nama Hotel yang Siapkan Promo

IMB Group melakukan buka puasa bersama relasi dan anak yatim yang berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton, Jl Andi Djemma, Makassar, Rabu (29/5/2019). Buka puasa tersebut dihadiri langsung oleh CEO IMB Group, Idris Manggabarani serta Direktur Utama IMB Property, Andi Rahmat Manggabarani yang membagikan santunan kepada anak yatim. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Halalbihalal sudah menjadi tradisi dan rangkaian kemeriahan lebaran. Tiap tahun pasti digelar untuk menebus rindu.

Jika Anda bingung mencari tempat nyaman untuk bersilaturahmi dengan keluarga atau rekan kerja. Hampir semua hotel di Indonesia menawarkan paket khusus.

Kisah Perantau NTB di Palu, Makan Pisang dan Ambulans Misterius

ALASAN Prabowo & Sandiaga Uno Tak Hadiri Pemakaman Ani Yudhoyono, Jokowi, Megawati & Habibie Datang

Tak ayal, hotel pun panen. Berbeda saat Ramadan, okupansi hotel mengalami penurunan pengunjung dari bulan sebelumnya.

Promo Halalbihalal di hotel berbintang di Kota Makassar massif dan menggeliat. Beragam promo ditawarkan, makin menarik promo, makin besar dilirik customer.

Manajemen Hotel Four Points by Sheraton, Jl Andi Djemma Makassar misalnya, menawarkan paket Halalbihalal Rp 135 ribu per pax, dengan minimum pemesanan 50 pax selama periode (7-16/6/2019).

"Info dari marketing sudah ada 5 event yang sudah booking order (BO) selepas Lebaran. Dimana jumlah paxnya sekitar 1.000 pax," kata Marketing Communication Sheraton Makassar, Ilham yang dihubungi, Minggu (2/6/2019) malam.

"Kami target tiap hari di periode Halalbihalal sekitar 500 pax laku terjual. Nah, dari lima event ada yang pesan 200 pax hingga 300 pax," katanya.

Di Dalton Hotel Jl Perintis Kemerdekaan Makassar pun demikian, Marketing Communication Dalton Hotel Irma mengatakan, sudah banyak yang BO untuk acara Halalbihalal.

"Kami tawarkan harga Rp 95 ribu per pax, minimal pengambilan 30 pax. Yang sudah BO hampir 500 pax, dengan jumlah 5 event," kata Irma yang dihubungi Minggu (2/6/2019) malam.

Manajemen menyediakan promo Halalbihalal mulai (6-30/6/2019) mendatang.