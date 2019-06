Paket Halalbilhalal di Aryaduta Makassar Hanya Rp 145 Ribu Per Pax

Buka Puasa Bersama Aryaduta Makassar, PHRI dan Media di Poolside Area, Jl Somba Opu No 297 Makassar, Sulawesi Selatan.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hotel Aryaduta Makassar, menghadirkan paket Barbecue Halal Bilhalal.

Paket ini berlaku mulai 5-30 Juni 2019 mendatang.

Dibanderol Rp 145 ribu per pax. Barbecue Halal Bilhalal ini tidak hanya dilengkapi aneka seafood segar saja.

Akan dikombinasikan dengan berbagai macam sajian menu khas bugis seperti Bebek Palekko, Nasu Liku, Iga Nasu Camba, Coto & Ketupat, Bejabu, Ikan Tuna, Buras & Tumbu, Apang Pella serta kue tradisional lainnya.

Demikian diungkapkan Marcom Manager Aryaduta Makassar, Nathalia saat dikonfirmasi Tribun Timur, Sabtu (1/6/2019).

Ia mengatakan, minimal pemesanan untuk paket ini 30 pax.

"Harganya 145 ribu per pax, minimal 30 pax sudah termasuk ruang meeting empat jam," katanya pada Tribun Timur, Sabtu (1/6/2019) malam.

Lebih lanjut dikatakan, berkonsep All You Can Eat paket ini direspon positif masyarakat. Beberapa telah melakukan reservasi.

Perempuan sapaan Natha ini berharap, tamu akan puas dengan paket yang ditawarkan serta sesuai kebutuhan mereka.

"Kami juga memberikan penawaran khusus untuk paket kamar, mulai dari Rp 795 ribu nett/malam/kamar. Sudah termasuk sarapan pagi untuk dua orang dewasa dan dua anak-anak serta lunch/dinner untuk berdua. Gratis akses ke kolam renang, gym, sauna dan internet tanpa batas. Paket kamar mulai dari tanggal 5-10 Juni 2019," tuturnya.

Adapun cara reservasi paket ini, hubungi 0411-870555 atau WA 0811-4138-813 atau 082349352030. (*)

