Ramadhan, Penjualan Daihatsu Makassar Naik Hingga 30%, Ini Mobil Paling Laris

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Agen Pemegang Merek (APM) di Sulsel, ketiban rezeki jelang lebaran 1440 Hijriah.

Berbagai upaya marketing seperti Down Paiment (DP) atau uang muka ringan, angsuran murah dengan tenor hingga 8 tahun, dan beberapa benefit baik free aksesori, hingga layanan after sales jadi penawaran menggiurkan.

Ayu Ting Ting Lakukan Ini Setelah Tahu Siapa Pelaku Pelempar Pembalut & Celana Dalam ke Rumahnya

Tak Hanya Mengandalkan Gaji, Ini Pekerjaan Lain Bripka Hendra di Selayar

Tak ayal, selama Mei atau Ramadan tahun ini, penjualan diler terkerek hingga 30 persen.

Astra International-Daihatsu Sales Operasion (AI-DSO) Cabang Makassar, diler resmi roda empat Daihatsu di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Kepala AI-DSO Cabang Makassar, Dodik Priambodo, mengaku bersyukur penjualan naik signifikan 20 persen hingga 30 persen selama Ramadan di Sulsel.

"Kalau bicara kontribusi per tipenya cukup mengejutkan. Kenaikan tertinggi ada di segmen SUV tipe All New Terios," kata Dodik via WhatsApp, Jumat (31/5) malam.

Menurutnya, hal ini disebabkan beberapa hal, mulai dari promo paket khusus DP, angsuran bersahabat yang ditawarkan, dan juga didukung stock Terios yang memang ready cukup banyak di bulan ini.

"Alhamdulillah supply meningkat. Salah satunya untuk memenuhi permintaan dari customer yang cenderung meningkat pada saat lebaran, dan memang sesuai prediksi ada di tipe passenger," katanya.

Kepala AI-DSO Cabang Makassar, Dodik Priambodo melihat peningkatan penjualan mobil baru ditengarai beberapa faktor.

"Menurut pribadi saya, segment keluarga baru yang mudik lebaran kebanyakan membawa muatan banyak, sehingga cukup repot kalau harus menggunakan angkutan umum," katanya.

Faktor lainnya, tabungan customer sudah cukup untuk bisa membeli kendaraan.

"Nah uniknya, mereka menganggap Lebaran adalah moment yang tepat untuk membeli kendaraan tersebut," ujarnya.

Antrean Nasabah di Bank Sulselbar cabang Selayar, Jumat (9/6/2018). (nurwahidah / tribun timur)

"Berdalih, ingin menunjukkan kepada keluarga di kampung halaman kalau sudah cukup sukses. Ini ditandai dengan sudah punya mobil baru," jelas Dodik menambahkan.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

Padatnya Pengunjung Berburu Baju Lebaran di Karebosi Link

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah (NA) @nurdin.abdullah, mengunjungi tiga mega proyek yang ada di Kabupaten Luwu Utara.