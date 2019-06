Paket Halalbihalal di Fave Hotel Losari Makassar Rp 100 Ribu per Pax

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Promo paket Halal Bilhalal juga datang Fave Hotel Losari Makassar.

Hal tersebut diungkapkan General Manager Fave Hotel Losari Makassar, Rony Yudianto saat dikonfirmasi Tribun Timur, Sabtu (1/6/2019).

Rony mengatakan, paket Halal Bilhalal Fave Hotel Losari Makassar 2019 bertajuk Eid Al Fitr Mubarak.

Harga dibanderol Rp 100 ribu per pax dengan minimal order 100 pax.

Nurdin Halid Minta Sistem Pemilu Diubah, Simak Penjelasannya

Inilah Foto Kenangan Ani Yudhoyono, Orangtua, Saudaranya, Tak Banyak yang Sudah Lihat?

Sebanyak dua tempat disiapkan yakni Rooftop lantai 12 dan Orchid Room.

"Promo ini berlaku selama Juni 2019. Sasarannya tentu semua yang ingin menggelar halal bilhalal," katanya.

"Paket ini kita tawarkan dengan penawaran terbaik seperti benefit yang didapatkan para tamu," lanjutnya.

Asosiasi Baristahood Indonesia Buka Puasa Bersama dan Bakti Sosial

Konsep yang disiapkan All You Can Eat, Stall Kind of Satay, Stall Suki, Traditional Cake, Tea/Coffe dan Live Acoustic.

Info lebih lengkap hubungi nomor hotel 085399281188 atau sales 082290300932. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umsconcit

Padatnya Pengunjung Berburu Baju Lebaran di Karebosi Link

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah (NA) @nurdin.abdullah, mengunjungi tiga mega proyek yang ada di Kabupaten Luwu Utara.