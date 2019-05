Jelang Lebaran Harga Bawang Putih Mulai Turun di Pasar Sentral Takalar

TRIBUNTAKALAR.COM, PATTALLASSANG - Sepekan menjelang lebaran Idul fitri 1440 H, harga bahan-bahan dapur di Pasar Sentral Takalar, terpantau normal, Jumat (31/5/2019) siang.

Pantauan awak TribunTakalar di Pasar Sentral yang berlokasi di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar itu, belum terlihat adanya kenaikan harga.

Hal itu diungkapkan Daeng Mangu' (36) seorang penjulal bahan-bahan dapur di Pasar Sentral Takalar.

"Belum ada kenaikan harga bahan-bahan dapur, malah harga bawang sudah turun, yang dulunya Rp 60 ribu, menjadi Rp 35 ribu per kilogram," ungkap Dg Mangu'.

Lanjut Dg Mangu' harga bawang merah juga turun yang dulunya saya jualkan Rp 30 ribu, sekarang saya jualkan Rp 20 ribu per kilogram.

Kalau yang lain masih tetap seperti harga biasanya, mentimun Rp 5 ribu per 3 biji, tomat Rp10 ribu per kilogram, begitu pula dengan sayur-sayuran masih Rp 5 ribu per ikat," ujarnya.

Pasar Sentral Takalar, Jumat (31/5/2019). (Darullah/Tribun Timur)

Penjual ikan, Daeng Situju (34) mengatakan, harga ikan dan udang masih sama seperti biasanya, ikan saya jualkan Rp 10 ribu, begitu juga dengan harga udang saya masih jualkan Rp 60 ribu per kilogram.

"Semoga saja tidak ada kenaikan harga sampai lebaran nanti, biasanya dua-tiga hari sebelum lebaran baru ada kenaikan harga, karna membeludaknya permintaan pasar," ungkap Dg situju.

Diketahui juga bahwa sejumlah daerah di Indonesia termasuk pasar di Sulawesi Selatan, harga bawang merah dan putih cukup mahal harganya. Dan satu bulan terakhir ini harga bawang mulai berangsur turun.(*)

Laporan wartawan TribunTakalar.com, Darullah, @uul_darullah.

