6 Ketua Parpol Sulsel Salat Id di Makassar, Ridwan Andi Wittiri di Mekkah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah atau 2019 Masehi tinggal menghitung hari.

Kementerian Agama RI pun sudah menjadwalkan sidang isbat atau penetapan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, Senin (3/6/2019).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia (DPD PDIP) Sulawesi Selatan, Ridwan Andi Wittiri, mengatakan, bersama keluarganya, ia akan menunaikan salat Idul Fitri di Tanah Suci.

"Saya ibadah Umrah dan Lebaran di Tanah Suci, Mekkah bersama keluarga," kata ARW akronim nama anggota DPR RI dua periode tersebut kepada Tribun, Jumat (31/5/2019) sore.

Sementara Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional DPW PAN) Sulsel, Ashabul Kahfi, akan menunaikan salat Idul Fitri di Kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar.

"Rencanana di Kampus Unismuh Makassar, di Talasalapang," ungkap Wakil Ketua DPRD Sulsel itu.

Sedangkan, Ketua Partai Demokrat Sulsel Ni'matullah Erbe (Ulla) akan salat Idul Fitri di bersama keluarganya di Kota Makassar.

"Kami sekeluarga biasanya salat Ied di Lapangan Pakui, Jl AP Pettarani," kata Wakil Ketua DPRD Sulsel itu kepada Tribun.

Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad juga akan melaksanakan salat Ied di Makassar.

"Saya salat Ied di Masjid Nurhidayah Griya Prima Tonasa," tegad anggota DPRD Sulsel terpilih itu.

Ketua DPD Partai Gerindra Sulsel HAM Idris Manggabarani bersama keluarganya akan salat Id bersama di Hotel Four Points by Sheraton, Jl Andi Djamma, Kota Makassar. "Four point," singkatannya.

Terpisah, Ketua DPD PSI Sulsel Muhammad Fadli Noor mengatakan bahwa akan salat Id di Makassar. " Saya kemungkinan di Masjid Kompleks BI, Jalan Sultan Alauddin," jelasnya.

"Saya di Makassar. Lapangan Awwalul Islam Muhammadiyah," ungkap Ketua DPW Partai Perindo Sulsel Sanusi Ramadhan via pesan Whatsapp.(zis)

Laporan Wartawan tribuntimur.com/ Abdul Azis Alimuddin

