Pengalaman Panjang di Dunia NGO dan Ormas Islam, Ini Profil Azhar Arsyad

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Sulsel, Azhar Arsyad (51) terpilih sebagai anggota DPRD Sulsel.

Azhar Arsyad, maju melalui daerah pemilihan (dapil) IX Sulsel.

Ia mendapatkan suara sebanyak 12.213 di dapil yang meliputi Kabupaten Pinrang, Sidrap dan Enrekang.

Azhar mengakui terpilihnya sebagai legislator pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 adalah keberhasilan bersama.

PKB berhasil mendapatkan 2 kursi di DPR RI, 8 kursi DPRD Sulsel dan 51 kursi di DPRD kabupaten dan kota.

Azhar adalah pendatang baru dari dapil IX Sulsel. Ia berhasil lolos dari dapil "neraka" di Sulawesi Selatan.

Sebelum menjadi ketua partai, Azhar punya pengalaman panjang di dunia Non Government Organization (NGO) dan organisasi masyarakat berbasis Islam.

Data diri Azhar:

Nama: H Azhar Arsyad SH

Lahir: Ujungpandang, 1 September 1967

Istri: Hj Andi Eni

Anak: 3

Pendidikan:

1972 -1980 : SDN 38 Parepare

1980 -1983 : SMPN 2 Kendari

1983 -1986 : MAN 1 Makassar

1986 -1992 : Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI).

Pengalaman kerja:

2005-2011 : Provincial Coordinator of Decentralized Basic Education (DBE) Program, The Asian Foundation, Project Funded by USAID