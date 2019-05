Fiesta Umrah Al Jasiyah Berlanjut Hingga Akhir Juni

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Promo Fiesta Umrah PT Al Jasiyah Travel Service mendapat respon positif masyarakat Makassar dan sekitarnya.

Manajemen pun memperpanjang, dari akhir Mei hingga usai Idulfitri atau akhir Juni.

Dirut PT Al Jasiyah Travel Service, Nurhayat mengatakan, perpangan ini guna memberi kesempatan lebih banyak kepada masyarakat yang berniat umrah namun belum sempat mendaftar.

"Bahkan program Fiesta Umrah ini ditambah lagi varian paketnya yakni umrah dengan fasilitas bintang 5 tapi harga bintang 3," kata Hayat sapaanya via pesan WhatsApp, Kamis (30/5/2019) malam.

Ssbut saja, inap di Hotel Hilton Convention Mekkah jadi akomodasi jamaah dengan penerbangan langsung Makassar-Jeddah pergi pulang (PP).

Harga paket umrah 12 hari ini cuma Rp 24,5 juta, tersedia 90 seat dengan jadwal keberangkatan yang sudah pasti (21/10/2019).

Tidak hanya itu, ada juga program liburan tiga negara ke Malaysia, Thailand dan Singapura juga ditawarkan dengan harga cuma Rp 7,77 juta per orang all in tanpa biaya tambahan.

"Start Makassar dengan durasi travelling 7 hari. Jadwal berangkat mulai (4/6/2019)," katanya.

Untuk wisata halal ke Eropa barat program 7 hari Rp 26,9 juta berangkat (249/2019) dan (24/10/2019).

Liburan ke Dubai 7 hari berangkat (23/6/2019) Rp.12,7 juta. Eropa barat plus Mt Titlis 10 hari Rp 32,2 berangkat (6/7/2019), (17/8/2019), (7/9/2019), (9/10/2019) dan (13/11/2019).