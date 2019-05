Balok Diagonal Jembatan Takkalasi Sempat Putus, Pengendara Was-was Melintas di Barru

TRIBUNBARRU. COM, BARRU - Pasca robohnya balok diagonal jembatan Takkalasi, Kabupaten Barru, sebagian warga was - was, Kamis (30/5/2019).

Meski sudah ditangani atau diperbaiki oleh pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulsel, warga tetap khawatir untuk melintasi jalur Trans Sulawesi itu.

Seorang warga Barru, Achmad Afandy, mengaku was - was lantaran takut kejadian serupa terulang.

Apalagi saat mudik lebaran idulfitri nanti diperkirakan kendaraan akan ramai melintasi jembatan tersebut.

"Terus terang saya pribadi was - was untuk melintas di jembatan Takkalasi, bukan apanya siapa tahu runtuh lagi bangunannya yang bagian atas," kata Achamd Afandy kepada TribunBarru.com, Rabu (30/5/2019).

Pria yang beralamat di kelurahan Coppo Barru itu meminta agar pihak terkait memastikan untuk keamanan jembatan tersebut.

Hal itu menurutnya sangat penting demi mengantisipasi terjadinya insiden yang sama.

Dan juga untuk menghindari agar tidak ada warga atau pengendara yang jadi korban.

"Bagus itu kemarin karena tidak makan korban, bagaimana seandainya ada yang dikena waktu baloknya jatuh. Kan gawat," ujarnya.

Afandy juga menginginkan pihak terkait dari BPJN Sulsel untuk mengeluarkan evaluasi bilamana sudah dilakukan peninjauan di lokasi.

