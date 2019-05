Yuk, Ngeliwet Sambil Nikmati Sunset di MGH

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bagi Anda yang menginginkan suasana berbeda saat berbuka puasa bersama keluarga ataupun teman, Makassar Golden Hotel (MGH) di Jl Pasar Ikan, Makassar bisa jadi pilihan.

Di hotel bintang 4 ini, Anda bisa menikmati buka puasa sembari menyaksikan indahnya matahari terbenam (sunset).

Lewat program bertajuk 'Paket Ngeliwet With Sunset By MGH', ditawarkan Paket Ngeliwet Rp 75 ribu per pax selama Ramadan.

Sales Executive MGH, Andi Linda Fom, Senin (27/5/2019) menuturkan menu paket sudah komplit, termasuk menu berbuka puasa seperti kolak dan kurma.

Untuk lokasi berbuka puasa ada dua, yakni di dermaga MGH dengan bentuk lesehan atau di Terrace Anging Mammiri bagi yang tidak suka lesehan.(*)