Mau Buka Puasa Asyik? Gammara Hotel Siapkan 3 Outlet yang Instagramable

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Selama Ramadan Hotel di Makassar gencar menghadirkan fasilitas khusus untuk berbuka puasa.

Hotel Gammara yang berlokasi di Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar, misalnya, menyiapkan tiga outlet yang bisa dijadikan tempat berbuka puasa, yakni de'Malino Restaurant, Selayar Pool Bar, dan Rilangi.

Marketing Advisor Hotel Gammara Makassar, Obet Wanda mengatakan ketiga outlet tersebut buka setiap hari pukul 17.00-21.00 Wita.

Mengusung konsep All You Can Eat, sebanyak 25 item menu berotasi setiap hari mulai dari menu pabbuka, buah-buahan, gorengan, menu utama, kue tradisional dan moderen, minuman, serta BBQ.

Untuk harga dibanderol Rp 149.999 per pax, anak-anak umur 5-11 tahun Rp 75 ribu pe pax dan gratis untuk usia 0-4 tahun.

"Promo Ramadan Hotel Gammara Makassar hadir tentunya sebagai salah satu alternatif berbuka puasa," katanya, baru-baru ini.

"Tahun ini kita tawarkan tiga outlet, jadi jangan khawatir tidak dapat tempat. Menunya juga bervariasi dengan puluhan menu-menu Indonesian food," lanjutnya.

Tak kalah seru, ketiga outlet ini juga memiliki spot foto yang instagramable, sangat cocok buat milenial yang doyan selfie.

"Kita punya Selayar Pool Bar dengan konsep outdoor dan pemandangan kolamnya, Rilangi menawarkan view 360 derajat kota Makassar di lantai 22, serta de'Malino Restaurant yang juga spot fotonya tak kalah kece," tuturnya.(*)