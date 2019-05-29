LIVE: Silaturahmi Sekda Sulsel Abdul Hayat di Redaksi Tribun Timur Makassar, Ini Dibahas

LIVE: Silaturahmi Sekda Sulsel Abdul Hayat di Redaksi Tribun Timur Makassar, Ini Dibahas

LIVE: Silaturahmi Sekda Sulsel Abdul Hayat di Redaksi Tribun Timur Makassar, Ini Dibahas
saldy/tribuntimur.com
Sekda Sulsel Abdul Hayat Gani wawancara setelah dilantik oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah, melantik Abdul Hayat sebagai Sekprov definitif Sulsel.

Pelantikan berlangsung di Ruang Pola, Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumohardjo, Makassar, Kamis (23/5/2019).

Pelantikan Abdul Hayat setelah Tim Penilai Akhir (TPA) menetapkan namanya dalam seleksi lelang jabatan Sekda Provinsi (Sekprov) Sulsel.

Dalam pelantikan ini, sejumlah Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulsel, Kepala OPD, dan kolega Hayat menghadiri pelantikan ini.

"Hari ini kamis, saya Gubernur Sulsel dengan ini secara resmi melantik saudara Abdul Hayat sebagai Sekprov Sulsel, berdasarkan surat tertanda Presiden RI," kata Nurdin Abdullah.

"Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik - baiknya," Nurdin menambahkan.

Tak lama setelah pelantikan, Abdul Hayat konsolidasi aparat pemerintahan.

Termasuk silaturahmi ke sejumlah media massa. 

Termasuk ke redaksi Tribun Timur Makassar. Berikut Live silaturahmi Sekda Sulsel Abdul Hayat di redaksi tribun-timur.com Rabu (29/5/2019) malam ini. Apa yang dibahas? Simak selengkapnya;

 Laporan wartawan tribun-timur.com, Saldy

Tags
Abdul Hayat
Sekda Sulsel
Devo Khaddafi
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Penulis: Saldy Irawan
Editor: Mansur AM
Sumber: Tribun Timur
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