VIDEO: Berikan Diskon Hingga 70 Persen, Begini Ramainya MaRI Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tenant di Mal Ratu Indah (MaRI) Makassar dipadati pengunjung.

Pantauan Tribun Timur, Minggu (26/5/2019) pukul 21.19 wita semua tenant fesyen hingga F & B full.

Pengunjung yang terdiri dari semua kalangan, pria maupun wanita usia anak-anak hingga remaja berdesak-desakan di tenant favorit masing-masing.

Beberapa tenant yang tak tanggung-tanggung memberikan diskon up to 70 persen antara lain, Hardware diskon up to 70 persen, Just for Kids up to 70 persen, Matahari Departmen Store up to 70 persen.

Planet Surf up to 50 persen, Tracce up to 70 persen off selected item, Wacoal Buy 1 Get 1, Wakai up to 50 persen.

Planet Sport diskon up to 50 persen all item, The Body Shop up to persen all item, Bata up to 50 persen, Etcetra up to 70 persen, EVB up to 70 persen selected item, Hammer & Nail up to 50 persen, Internasional Arloji up to 50 dan puluhan tenant fesyen ataupun F & B lainnya.

Operational Section Head MaRI Makassar, Agusta Palapa Gobel mengatakan, traffic pengunjung menjelang lebaran naik dua kali lipat dibandingkan hari reguler.

"Jumlah pengunjung naik dua kali lipatnya. Selain karena momennya belanja kebutuhan lebaran, diskon masing-masing tenant juga daya tarik pengunjung untuk berbelanja di MaRI," katanya pada Tribun Timur, Minggu (26/5/2019).

Manajemen MaRI memperkirakan, di weekdays jumlah pengunjung di angka 18-20 ribu. Weekend kisaran 25-30 ribuan.

Seperti apa ramai dan padatnya MaRI Makassar? tonton videonya. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umsconcit

