TRIBUNWIKI:Sebuah Seni Bersikap Bodo Amat Terpopuler di Gramedia Sejak 2018, Ini Profil Pengarangnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Buku Sebuah Seni Bersikap Bodo Amat sering menjadi best seller di beberapa toko buku.

Bahkan sejak 2018 lalu, buku Sebuah Seni Bersikap Bodo Amat tak pernah keluar dari 10 buku terlaris seluruh Gramedia di Kota Makassar.

Hingga berita ini diterbitkan pun, buku bersampul orange itu selalu menarik perhatian dan tetap berada di 10 buku terlaris Gramedia.

Sinopsis buku:

"Selama beberapa tahun belakangan, Mark Manson melalui blognya yang sangat populer telah membantu mengoreksi harapan-harapan delusional kita, baik mengenai diri kita sendiri maupun dunia. Ia kini menuangkan buah pikirnya yang keren itu di dalam buku hebat ini.

“Dalam hidup ini, kita hanya punya kepedulian dalam jumlah yang terbatas. Makanya, Anda harus bijaksana dalam menentukan kepedulian Anda.” Manson menciptakan momen perbincangan yang serius dan mendalam, dibungkus dengan cerita-cerita yang menghibur dan “kekinian”, serta humor yang cadas. Buku ini merupakan tamparan di wajah yang menyegarkan untuk kita semua, supaya kita bisa mulai menjalani kehidupan yang lebih memuaskan, dan apa adanya.”

Lalu siapa kah penulisnya?

Mark Manson lahir 9 Maret 1984 adalah penulis, blogger, dan wiraswasta Amerika.

Dia adalah penulis situs web MarkManson.net dan beberapa buku ditulisnya seperti, Everything Is F*cked: A Book About Hope, The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good Life, and Models: Attract Women through Honesty.

Dia juga adalah CEO dan pendiri Infinity Squared Media LLC.