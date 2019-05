TRIBUNWIKI: Karakter Superhero Volt Karyanya Akan Difilmkan, Ini Profil Marcelino Lefrandt

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Karakter superhero Volt buatan artis Indonesia bakal di Filmkan.

Dilansir dari Kompas.com karakter Volt merupakan buatan artis peran Marcelino Lefrandt.

Sebelumnya Marcelino membuat superhero yang memiliki kekuatan petir tersebut dalam versi komik fisik dan komik digital.

Kabar akan dibuatnya Volt ke dalam layar lebar diunggah Marcelino lewat akun Instagram-nya, @marcelinolefrandt. Film itu akan digarap oleh rumah produksi Skylar Pictures.

"IT'S COMING... Reposted from @skylar.pictures - COMING UP NEXT," tulis Marcelino yang dikutip Kompas.com, Minggu (26/5/2019).

Belum diketahui apakah Marcelino akan memerankan karakter Volt atau tidak. Yang jelas, Marcelino akan menjadi salah satu pemainnya.

Film bergenre aksi, petualangan, dan komedi tersebut akan disutradarai oleh Teddy Soeriaatmadja.

Volt merupakan satu dari tiga komik karya Marcelino. Dua komik lainnya adalah Valentine dan Jawara Indonesia.

Proyek komik berjudul Volt yang digarap aktor Marcelino sejak awal 2012 akhirnya selesai. Komik tersebut tamat di edisi ke-10 dan dirilis di festival Popcon Asia 2016 di Jakarta Convention Center.

