Buruan, Ada Flash Sale Samsung Galaxy A2 Core, Harga Cuma Rp 1 Jutaan, Baca Spesifikasi Lengkapnya 

TRIBUN-TIMUR.COM-Buruan! Samsung menggelar Flash Sale ponsel Android Go terbaru, Galaxy A2 Core, Senin (27/5/2019) hari ini.

Penjualan perdana Galaxy A2 Core di Indonesia ini, cuma dijual secara online di sejumlah E-Commerce Indonesia hingga 10 Juni 2019.

Harga resmi Samsung Galaxy A2 Core ini dibanderol hanya Rp 1.099.000/

Dikutip dari Kompas.com, Samsung juga memberikan potongan harga Rp 50.000 pada penjualan perdana ini.

Baca: Daftar Ponsel Terbaru Kisaran Rp 1 Jutaan,Ada Realme C2, Redmi 7, Samsung A10, dan Infinix Hot 7 Pro

Baca: Ingin Beli HP Baru Sebelum Lebaran Idulfitri? Ini Daftar Smartphone Xiaomi yang Lagi Turun Harga

Baca: Daftar Harga Hp Rekomendasi Mei 2019, Kisaran Rp 3 Jutaan, Ada Realme 3 Pro & Xiaomi Redmi Note 7

Pihak Samsung Indonesia mengatakan, Galaxy A2 Core untuk sementara hanya dijual secara online. Flash sale akan digelar setiap hari pukul 09.00-12.00 dan 19.00-22.00 WIB.

Galaxy A2 Core memiliki bentang layar 5 inci dan dibekali masing-masing satu kamera di depan dan belakang dengan masing-masing resolusinya 5 megapiksel (f/2/2) dan 5 megapiksel (f/1.9) secara berurutan.

Galaxy A2 Core ditenagai chipset Exynos 7870 octa-core yang dipadu dengan RAM 1 GB dan media internal 8 GB yang bisa diekspansi hingga 256 GB. Ukuran RAM memang sangat kecil dibanding ponsel sekelasnya.

Namun berkat sistem operasi Android Go yang ringan, kinerja ponsel diklaim akan tetap cepat.

Sebab, ponsel ini hanya akan memuat aplikasi besutan Google yang ringan, seperti Google Go, YouTube Go, Gmail Go, Maps Go, atau Files Go.

Android Go juga dilapisi antarmuka Samsung One UI.