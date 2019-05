TRIBUNWIKI: Bahagia Dikarunai Anak Kelima, Ini Profil dan Perjalanan Karier Irfan Hakim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Presenter asal Indonesia Irfan Hakim baru saja dikarunai anak kelima.

Seperti dilansir dari Kompas.com Irfan Hakim sedang berbahagia. Istrnya, Della Sabrina Indah Putri, telah melahirkan anak kelima

Anak kelima yang berjenis kelamin laki-laki tersebut dilahirkan di Kemang Medical Care Hospital, Jakarta Selatan, Sabtu (25/5/2019).

Irfan mengabarkan berita bahagia tersebut lewat akun Instagram-nya, @irfanhakim75, yang dikutip Kompas.com pada Minggu (26/5/2019).

"Alhamdulillaaah.... Hari ke 20 Ramadhan.. Dapat keberkahan .. Bayi.laki2,anak.ke-5 kami... Keluarga deHakims," tulis Irfan.

Dalam unggahan tersebut, Irfan mengendong anak kelimanya tersebut dengan sebuah tulisan "Welcome to the world baby boy".

Pada foto lainnya, Irfan mengendong anak bungsunya tersebut bersama keempat kakaknya dengan ekspresi lucu-lucu.

Berbagai ucapan selamat mengalir pada kolom komentar Irfan. Pembawa acara Ayu Dewi turut berbahagia atas kelahiran anak kelima Irfan.

"Alhamdulillah ,sehat terosss skluarga kecee," tulis Ayu Dewi.